Минприроды не видит причин для ограничения весенней охоты в РФ

Информация об ее запрете из-за вспышки коронавируса в Китае не соответствует действительности



Необходимость разъяснения этого вопроса возникла в связи с тем, что в сети Интернет появилась информация о закрытии минприроды России весенней охоты на водоплавающую дичь из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, сообщает пресс-служба ведомства.



«Опубликованная рядом СМИ подобная информация не соответствует действительности. Минприроды России не рассматривает вопрос по закрытию весенней охоты на территории нашей страны», - пояснил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства минприроды России Андрей Филатов.



Он также пояснил, что в соответствии с российским законодательством параметры, связанные с установлением сроков или запретом охоты, в том числе ограничения, определяет высшее должностное лицо субъекта РФ или руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.



Кроме того, в соответствие с нормами, регулирующими отношения в сфере охотничьего хозяйства, введение органами государственной власти субъектов РФ ограничений охоты согласовывает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Без получения необходимого согласования Росприроднадзора решение об ограничениях охоты не может быть принято.



На сегодняшний день информация о планируемом введении органами государственной власти субъектов РФ ограничений весенней охоты 2020 года в минприроды России не поступала.



Фото: pixabay.com

