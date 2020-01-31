В Бурятии строители продолжают нарушать права дольщиков

Девять объектов долевого строительства в республике остаются проблемными



В Бурятии в минувшем году органы прокуратуры республики выявили 161 нарушение закона в сфере долевого строительства. В результате 31 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Прокуроры объявили 11 предостережений о недопустимости нарушения закона. По инициативе прокуроров возбуждены и расследуются два уголовных дела.



Нарушения законодательства вскрыты на всех этапах строительной деятельности, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Так, в обществах с ограниченной ответственностью «Спутник» и «Бургражданстрой» установлены случаи ведения строительства без необходимых разрешительных документов. По представлениям прокуроров Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ нарушения устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности.



Вопреки федеральному законодательству ООО «Промгражданстрой» привлечены денежные средства дольщиков на общую сумму 409 тыс рублей до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. Прокурором Октябрьского района Улан-Удэ в общество внесено представление, генеральный директор привлечен к административной ответственности. Нарушения закона устранены.



Прокурорами выявлены факты включения в договоры долевого участия незаконных условий, ущемляющих права участников долевого строительства. Например, по представлению прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ из 23 договоров долевого участия, заключенных ООО «Бест плюс» с гражданами, исключены незаконные условия, ограничивающие размер неустойки, уплачиваемой застройщиком в случае нарушения обязательств, и напротив устанавливающие дополнительные меры ответственности для дольщиков. По постановлению прокурора района должностное лицо общества привлечено к административной ответственности.



Распространены нарушения порядка информирования дольщиков о переносе сроков передачи объекта долевого строительства, размещения проектной документации, иных необходимых сведений в Единой информационной системе жилищного строительства. Такие факты пресекались в деятельности 11 застройщиков, 8 должностных лиц по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности.



В Бурятии 16 застройщиков с привлечением средств участников долевого строительства возводят 32 объекта. Девять из них признаны проблемными. Строительство таких объектов находится на контроле прокуроров.



Фото: egov-buryatia.ru

