В Бурятии женщине отказали в возврате денег за медосмотр

Нарушители Трудового кодекса получили представление прокуратуры





В прокуратуру Хоринского района обратились местная жительница. Женщина рассказала, что при трудоустройстве в «Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по направлению работодателя прошла предварительный медицинский осмотр за счет собственных средств. Однако в нарушение Трудового кодекса в учреждении ей отказали в возмещении этих расходов.

Прокуратура внесла директору социально-реабилитационного центра представление. По результатам его рассмотрения женщине заплатили 1,7 тыс. рублей за прохождение медосмотра.Фото: pixabay.com