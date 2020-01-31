В Бурятии из-за холода в помещениях закрыли три детсада и одну школу

Учреждения опечатали судебные приставы



31 января истекает срок административного приостановления деятельности детского сада «Колокольчик» в поселке Татарский ключ. Несколькими днями раньше истекли сроки приостановления в трех других социальных объектах Заиграевского района: Горхонский детский сад №40 «Подснежник», Октябрьская СОШ и Октябрьский детский сад «Звездочка» в поселке Онохой-2.



Как сообщили в УФССП Бурятии, из-за низкого температурного режима работа образовательных учреждений была приостановлена на 10 и 11 суток. Такое решение вынес суд на основании протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками Роспотребнадзора после проведения внеплановой проверки.



Как выяснилось, в детском саде «Колокольчик» температура в одной из групп на втором этаже, а также в игровой, спальной и раздевальной комнатах варьировалась от +16,8 до +18,6 градусов при допустимом параметре +21-23 градуса. В трех других объектах были выявлены аналогичные нарушения.



«В рамках исполнительного производства приставы опечатали социальные объекты. Во время остановки работы администрации учреждений предпринимали меры для обеспечения температурного режима в соответствии с требованиями, в том числе путем приобретения настенных радиаторов», сообщили в УФССП РБ.



Фото: pixabay.com