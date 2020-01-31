Плитка из отходов расколола жителей Улан-Удэ

Чуть более половины горожан считают ее скользкой и некрасивой



31 января на сайте «Активный горожанин» завершается народное голосование по тротуарной плитке из отработанных отходов, которая в качестве эксперимента была уложена у Гостиных рядов в Улан-Удэ.

По данным на утро 31 января 2666 проголосовавших (55%) считают, что плитка скользкая, с ними не согласны 2168 человек (45%). Внешний вид экспериментальной плитки нравится 2176 респондентам (45%), отрицательно отзываются 2658 человек (55%).



Голосование было запущено Комитетом городского хозяйства мэрии Улан-Удэ 15 января.



Напомним, в декабре прошлого года Комбинат по благоустройству в качестве эксперимента



Плитку из отходов производит ООО «Республиканский центр переработчиков отходов». В ее производстве используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.



Ранее замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева



«Выбралась на Арбат, чтобы протестировать плитку из отходов. Действительно не скользкая, морозоустойчивая и как оказалось еще и «весоустойчивая», так как за время эксперимента на нее постоянно заезжал мусоровоз. Никаких трещин, крепкая. Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», написала чиновница на своей странице в «Фейсбуке».



Фото: мэрия Улан-Удэ По данным на утро 31 января 2666 проголосовавших (55%) считают, что плитка скользкая, с ними не согласны 2168 человек (45%). Внешний вид экспериментальной плитки нравится 2176 респондентам (45%), отрицательно отзываются 2658 человек (55%).Голосование было запущено Комитетом городского хозяйства мэрии Улан-Удэ 15 января.Напомним, в декабре прошлого года Комбинат по благоустройству в качестве эксперимента уложил более 20 квадратных метров плитки на Гостиных рядах. «Если она окажется нескользкой, то будет в дальнейшем использоваться в городе при укладке тротуаров», сообщили тогда в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Плитку из отходов производит ООО «Республиканский центр переработчиков отходов». В ее производстве используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.Ранее замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева назвала удачным эксперимент по укладке тротуарной плитки из отходов.«Выбралась на Арбат, чтобы протестировать плитку из отходов. Действительно не скользкая, морозоустойчивая и как оказалось еще и «весоустойчивая», так как за время эксперимента на нее постоянно заезжал мусоровоз. Никаких трещин, крепкая. Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», написала чиновница на своей странице в «Фейсбуке».Фото: мэрия Улан-Удэ