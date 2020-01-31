Плитка из отходов расколола жителей Улан-Удэ

31 января на сайте «Активный горожанин» завершается народное голосование по тротуарной плитке из отработанных отходов, которая в качестве эксперимента была уложена у Гостиных рядов в Улан-Удэ.
По данным на утро 31 января 2666 проголосовавших (55%) считают, что плитка скользкая, с ними не согласны 2168 человек (45%). Внешний вид экспериментальной плитки нравится 2176 респондентам (45%), отрицательно отзываются 2658 человек (55%).
Голосование было запущено Комитетом городского хозяйства мэрии Улан-Удэ 15 января.
Напомним, в декабре прошлого года Комбинат по благоустройству в качестве эксперимента уложил более 20 квадратных метров плитки
на Гостиных рядах. «Если она окажется нескользкой, то будет в дальнейшем использоваться в городе при укладке тротуаров», сообщили тогда в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Плитку из отходов производит ООО «Республиканский центр переработчиков отходов». В ее производстве используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.
Ранее замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева назвала удачным эксперимент
по укладке тротуарной плитки из отходов.
«Выбралась на Арбат, чтобы протестировать плитку из отходов. Действительно не скользкая, морозоустойчивая и как оказалось еще и «весоустойчивая», так как за время эксперимента на нее постоянно заезжал мусоровоз. Никаких трещин, крепкая. Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», написала чиновница на своей странице в «Фейсбуке».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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