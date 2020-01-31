В Бурятии власти поселка Каменск суд обязал заняться питьевой водой

Пока она не соответствует санитарным и гигиеническим нормативам







В Бурятии суд удовлетворил иск республиканского управления Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга лиц о понуждении администрации городского поселения «Каменское» обеспечить нормальное водоснабжение населения, сообщили в пресс-службе управления.



Поводом для иска послужили результаты плановой проверки организации, эксплуатирующей водозаборные сооружения, водопроводные сети и скважину в поселке Каменск. Выяснилось, что муниципалитет не принимает необходимых мер по обеспечению населения поселка доброкачественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и гигиеническим нормативам.



По решению суда в срок до декабря 2021 года администрация поселения обязана провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу водных объектов, используемых в целях хозяйственно-бытового водоснабжения, находящихся в собственности муниципалитета. А также - организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; разработать мероприятия по ограничению хозяйственной деятельности в их пределах; получить санитарно-эпидемиологические заключения об их соответствии санитарным правилам и нормативам.



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