Жители Улан-Удэ из-за страха перед коронавирусом бросились скупать маски и лекарства

Цены на них в аптеках сразу выросли





Ситуацию с повышенным спросом на медицинские маски взял на личный контроль Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

«Согласно многочисленным сообщениям граждан и информации в СМИ, жители начали массово скупать медицинские маски, в связи с чем образовался дефицит в аптеках и увеличение цены на соответствующие медицинские товары и лекарства», сообщили в аппарате омбудсмена.Чтобы не допустить возникновение дефицита, а также исключить злоупотребления со стороны аптечных сетей и предпринимателей, омбудсмен обратилась к руководству Минздрава Бурятии с просьбой принять неотложные меры реагирования.Напомним, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Коронавирус также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Японии и ряде других стран. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек. Известно о 213 случаев летального исхода.30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса.Фото: russianstock.ru