31.01.2020
В Бурятии полиция «прессует» представителя эвенков за омуль

В Бурятии полиция «прессует» представителя эвенков за омуль

Женщина  отказалась поддержать замену квот на лов байкальского омуля  деньгами

Министр МВД Бурятии Олег Кудинов поручил провести служебную проверку обращения Галины Роговой, председателя филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Северобайкальском районе, к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

Она встретилась с министром внутренних дел республики после обращения Галины Роговой. Председатель филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Северобайкальском районе, рассказала, что подверглась уголовному преследованию из-за отказа поддержать предложение о замене вылова омуля КНМС денежной компенсацией. Этому предшествовали обвинения в адрес эвенкийского населения о добыче и реализации браконьерской рыбы на различных совещаниях, «круглых столах».

В ходе рабочей встречи с министром обсуждены доводы заявителя о процессуальных нарушениях при изъятии рыбы, длительном хранении рыбы на открытой территории отдела полиции, несоответствии мешков с рыбой, изъятой у Роговой, и предоставленных на экспертизу.

Министр МВД, по итогам обсуждений, поручил провести служебную проверку по заявленным доводам. Обращение Галины Роговой остается на контроле омбудсмена, сообщили в его аппарате.

Напомним, минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. По мнению экспертов, если бы он не был введен, то уже через три-пять лет омуль мог исчезнуть совсем. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы севера (КМНС). Возможность забора рыбы есть также у ученых в целях изучения, и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства. До пяти килограммов омуля разрешено ловить на удочку любителям зимней спортивной рыбалки. Помог введенный запрет или нет, сейчас очень сложно и рано говорить.

Коренные малочисленные народы Севера имеют квоту на ежегодный вылов 55 тонн байкальскго эндемика. При этом, большая часть квоты идет не на собственные нужды, а на продажу. Эвенкийские общины на законных основаниях заключили договор с сетью продовольственных магазинов «Титан». Суть претензий к эвенкам сводится к тому, что они продают не омуль, а сами квоты (30 кг на человека) посторонним людям. Именно поэтому правоохранители и природоохранная прокуратура настаивают на замене квот денежной компенсацией. При этом не очень понятно, как быть с квотами «для науки» или с продажей омуля рыбоводными заводами после получения икры.

Фото: «Номер один»
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