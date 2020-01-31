В Бурятии полиция «прессует» представителя эвенков за омуль

Министр МВД Бурятии Олег Кудинов поручил провести служебную проверку обращения Галины Роговой, председателя филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Северобайкальском районе, к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.
Она встретилась с министром внутренних дел республики после обращения Галины Роговой. Председатель филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Северобайкальском районе, рассказала, что подверглась уголовному преследованию из-за отказа поддержать предложение о замене вылова омуля КНМС денежной компенсацией. Этому предшествовали обвинения в адрес эвенкийского населения о добыче и реализации браконьерской рыбы на различных совещаниях, «круглых столах».
В ходе рабочей встречи с министром обсуждены доводы заявителя о процессуальных нарушениях при изъятии рыбы, длительном хранении рыбы на открытой территории отдела полиции, несоответствии мешков с рыбой, изъятой у Роговой, и предоставленных на экспертизу.
Министр МВД, по итогам обсуждений, поручил провести служебную проверку по заявленным доводам. Обращение Галины Роговой остается на контроле омбудсмена, сообщили в его аппарате.
Напомним, минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. По мнению экспертов, если бы он не был введен, то уже через три-пять лет омуль мог исчезнуть совсем. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы севера (КМНС). Возможность забора рыбы есть также у ученых в целях изучения, и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства. До пяти килограммов омуля разрешено ловить на удочку любителям зимней спортивной рыбалки. Помог введенный запрет или нет, сейчас очень сложно и рано говорить.
Коренные малочисленные народы Севера имеют квоту на ежегодный вылов 55 тонн байкальскго эндемика. При этом, большая часть квоты идет не на собственные нужды, а на продажу. Эвенкийские общины на законных основаниях заключили договор с сетью продовольственных магазинов «Титан». Суть претензий к эвенкам сводится к тому
, что они продают не омуль, а сами квоты (30 кг на человека) посторонним людям. Именно поэтому правоохранители и природоохранная прокуратура настаивают на замене квот денежной компенсацией. При этом не очень понятно, как быть с квотами «для науки» или с продажей омуля рыбоводными заводами после получения икры.
Фото: «Номер один»
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