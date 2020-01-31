Сергей Зверев променяет шоу-бизнес на борьбу за Байкал

Звезда ударился в экологию





Эпатажный стилист, «король гламура» Сергей Зверев, похоже, всерьез раздумывает над тем, чтобы уйти из шоу-бизнеса. Об этом он рассказал на киностудии «Ленфильм», где 29 января прошёл предпремьерный показ документального фильма «Без Байкала?», снятого в защиту самого чистого озера.

По словам создателей фильма, Сергей Зверев первым забил в набат, встав в прошлом году на пикет на Красной площади в защиту озера от экологического бедствия, а подписчики шоумена «завалили» кинематографистов письмами на эту тему. Но не все поняли звезду в роли экологического активиста.

«Я столкнулся с непониманием. Это тяжело — бороться. Не каждый может. Все дома у себя в ванной, на кухне, такие смелые, а как до дела — никто ничего не предпринимает. Выставляю пост и прошу — поддержите. Даже земляки — все боятся. Даже те, кто там живут — боятся! А мне что, одному стоять у Кремля?», — заявил стилист.

Зверев посетовал, что его упрекают в «пиаре» на защите озера, обсуждая лишь его «блестящую куртку» и «красивую корону». Он пояснил, что «царский» головной убор на пикете — на самом деле не придурь и не пиар, а способ защитить Байкал. Ведь простых людей не услышат, а «звезду» в короне на Красной площади непременно заметят и обратят внимание на проблему.

«Чтобы люди со всего мира обратили внимание. Вы знаете, как местные трубят? Как переживают за свой край? Но их ведь никто не видит и не слышит! Наверное, единственный человек, первый, кто вышел, встал и рассказал — показали все страны мира! Все, даже те, кого мы считаем, что они наши враги — все репосты сделали», — сообщил Зверев.

Напомним, Сергей Зверев родился в Тункинском районе Бурятии.

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