В Улан-Удэ пройдет эстрадный конкурс «Белый месяц. Новые голоса»

В гала-концерте выступят «звезды» и начинающие исполнители, которых смогут поддержать зрители



За главные призы и звание победителя молодежного эстрадного конкурса «Белый месяц. Новые голоса» в нынешнем году поборются 30 талантливых исполнителей со всей Бурятии. Среди них студенты и выпускники Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, ВСГАКИ, школ искусств, солисты музыкальных групп, сообщили в минкультуры республики.



В жюри конкурса войдут звезды бурятской эстрады: заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева, народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева и Сэсэг Аюшеева.



Интригующий финал состоится 4 февраля в Бурятском театре драмы. Будут названы имена победителей конкурса и претендентов на участие в международном конкурсе эстрадной песни «Белый месяц» в 2021 году. Зрители гала-концерта выберут среди конкурсантов своего победителя – обладателя приза зрительских симпатий. Голосование пройдет в тот же день в фойе театра.



Подарком для зрителей и участников станет выступление в гала-концерте конкурса звездного жюри. А Мэдэгма Доржиева представит публике свой новый клип.



Фото: pixabay.com

