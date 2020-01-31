31.01.2020
В Бурятии пассажирский автотранспорт ушел «в минус»

В Бурятии пассажирский автотранспорт ушел «в минус»

В прошлом году снизились и перевозки, и число автобусов
                                                                                                                                                                                                          

В Бурятии в 2019 году автомобильным транспортом общего пользования на регулярных автобусных маршрутах республики, перевезено 69,7 млн пассажиров. Это  на  8 %  меньше, чем в 2018 году, сообщил Бурятстат.

Пассажирооборот составил без малого 1,6 млрд пассажиро-километров и уменьшился  по  сравнению  с  2018  годом  на  4,4 %.

На конец 2019 года автобусный парк Бурятия насчитывал 2,2 тыс автобусов (включая маршрутные),что на 12% меньше, чем в прошлом году.

Причины снижения этих показателей Бурятстат не комментирует.

К слову, есть и позитивные цифры. Число автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения составило 20 единиц, что на 25% больше 2018 года.

Фото: «Номер один»

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