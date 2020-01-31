В Бурятии пассажирский автотранспорт ушел «в минус»

В прошлом году снизились и перевозки, и число автобусов







В Бурятии в 2019 году автомобильным транспортом общего пользования на регулярных автобусных маршрутах республики, перевезено 69,7 млн пассажиров. Это на 8 % меньше, чем в 2018 году, сообщил Бурятстат.



Пассажирооборот составил без малого 1,6 млрд пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с 2018 годом на 4,4 %.



На конец 2019 года автобусный парк Бурятия насчитывал 2,2 тыс автобусов (включая маршрутные),что на 12% меньше, чем в прошлом году.



Причины снижения этих показателей Бурятстат не комментирует.



К слову, есть и позитивные цифры. Число автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения составило 20 единиц, что на 25% больше 2018 года.



Фото: «Номер один»



