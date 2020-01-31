Новые детсады в Улан-Удэ начнут принимать детей с февраля

Они рассчитаны почти на 2,5 тыс мест, но уже принято свыше 3,2 тыс заявлений от родителей



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил сегодня готовность к приему детей сада № 112/2 «Сибирячок» в 102-м микрорайоне. Это один из десяти городских садов, которые готовятся к открытию в ближайшие месяцы, сообщили в пресс-службе городской администрации.



В 2019 году в Улан-Удэ построено и выкуплено 10 новых детских садов на сумму 2,5 млрд рублей. Первое комплектование пройдет в детский сад «Алые паруса». Планируется, что открытие состоится 20 февраля.



«В прошлом году мы выкупили и построили десять детских садиков и до середины этого года еще два детских сада точно выкупим и введем. Конкретных дат открытия нет. У нас примерный график есть, мы пытаемся его соблюдать, но все зависит от того, когда мы получим разрешения от МЧС, от Роспотребнадзора и лицензию на образовательную деятельность. Будем открывать детские садики по готовности», - рассказал мэр города.



Новые сады рассчитаны на 2490 мест. Из них восемь детсадов на 280 мест в 111, 115 141, 102 мкрн, по улице Толстихина, в микрорайонах Энергетик, Звездный, Сосновый бор. Один сад на 100 мест построен по улице Каландаришвили и еще один на 150 мест - по улице Батожабая. Заявлений от родителей пока подано 3252.



Новые детские сады полностью соответствуют требованиям санитарного законодательства, оснащены игровым оборудованием, удобной мебелью, шкафами для сушки обуви. На первых этажах зданий уложен пол с подогревом, предусмотрены просторные музыкальный и физкультурные залы, кабинеты логопеда и многое другое.



По словам мэра Улан-Удэ, несмотря на нехватку педагогических кадров, работать в новых детских садах будут профессионалы своего дела.



«Когда было принято решение о таком массовом строительстве детских садов, то сразу же встал вопрос и о привлечении профессиональных людей. Все-таки, мы будет приводить в детские сады наших детишек и отдавать на целый день. Сразу принято решение, чтобы через республиканских бюджет была определена субсидия. Мы ее получили. На эти деньги проводим сейчас переподготовку 160 педагогов – воспитателей, 120 из них сразу же будут работать в новых открывающихся садиках, 40 – в тех садах, которые сейчас работают. Сейчас как раз проходит переподготовка по программе «Дошкольная педагогика и психология», - сказал Игорь Шутенков.



Планируется, что до апреля 2020 года все сады будут открыты.



Масштабное строительство дошкольных образовательных учреждений в Улан-Удэ стало возможным благодаря средствам, выделенным в рамках национального проекта «Демография», поручения экс-председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и др.



Фото: ulan-ude-info.ru

