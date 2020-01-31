В Бурятии допинг не употребляют даже лошади

Рысаки из республики успешно прошли допинг-контроль во Франции

Лошадь из Бурятии по кличке Альфа под управлением Даниила Мифтахутдинова установила новый Всероссийский рекорд, пройдя дистанцию 1600 метров за 2 минуты 0,3 сек. Свидетельство об установлении рекорда России, а также диплом победителя приза им. В.С. Сергиенко Федору Шантагарову, руководителю Бурятского регионального управления АО «Росипподромы», вручил председатель правления НП «Содружество» рысистого коневодства России» Николай Исаков.Торжественная церемония прошла в Москве 17 января. Именно в этот же день пришли результаты анализа допинг-проб участников «Большого Сибирского круга - 2019» для лошадей рысистых пород, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.Допинг-контроль – обязательное условие для проведения соревнований международного уровня. Как пояснил Федор Шантагаров, у всех лошадей-участников «Большого Сибирского круга-2019» после заезда 23 июня 2019 года были взяты две пробы на допинг. В России нет лицензированных лабораторий для исследований на допинг, поэтому пробы отправляют во Францию. В случае отказа владельца лошади от анализа на допинг, участник состязаний лишается призового места и выигрыша.«Это стандартная процедура для соревнований мирового масштаба. Суть допинг-контроля лошадей, участвующих в бегах, точно такая же, как и у спортсменов: проверить наличие запрещенных веществ в организме животного», - говорит Федор Шантагаров.Напомним, рысаки из Бурятии впервые установили Всероссийский рекорд на конноспортивных соревнованиях 23 июня 2019 года. Тогда на Красноярском ипподроме прошли ежегодные межрегиональные конно-спортивные соревнования «Большой Сибирский круг-2019». В них приняли участие более 60 лучших скаковых и рысистых лошадей из шести регионов Сибири: Бурятии и Хакасии, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края,Конные состязания «Большого Сибирского круга» проходят с целью пропаганды ипподромных испытаний, стимулирования развития племенного коневодства в регионах, выявления лошадей, имеющих значение для племенной работы.Сегодня племенная коневодческая база Бурятии насчитывает более 970 голов конематок – это около 33% от общего поголовья конематок в сельхозорганизациях республики. Всего шесть сельхозпредприятий имеют статус племенных репродукторов по разведению бурятской, забайкальской, русской тяжеловозной пород лошадей. Профессионально коневодством, в том числе спортивным, в республике занимаются и частные коннозаводчики.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz