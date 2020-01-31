В Бурятии около села Калёново появится оздоровительный парк

«Дальневосточные гектары» здесь взяла сельская интеллигенция по коллективной заявке

В Бурятии жительница села Калёново Иволгинского района Ольга Поломошнова, по образованию хореограф, вместе со своими друзьями, представителями сельской интеллигенции – учителями, юристами, врачами – оформила осенью 2019 года девять гектаров по земли коллективной заявке. В планах участников программы «Дальневосточный гектар» - создание природно-оздоровительного парка рядом с родным селом, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.Село Калёново расположено в местности, где протекают три реки - Халюта, Зубаевка и Иволгинка. В этом треугольнике получатели земли уже в следующем году построят зону барбекю, оборудованную всем необходимым для комфортного и безопасного семейного отдыха. Неподалеку от площадки для пикников будут расположены «Парк новобрачных», «Аллея любви» и «Аллея детского творчества», баня, медпункт, кафе-столовая, пункты проката спортивного инвентаря, видовые площадки, проложены экологические тропы.«Мы надеемся, что уже зимой 2021 года наш парк предложит жителям села площадки для зимних видов спорта и лыжные маршруты, - говорит Ольга. – И сейчас мы решаем проект таким образом, чтобы летний семейный природно-оздоровительный парк в холода превращался в интересный зимний аттракцион для детей и взрослых. Здоровье, спорт, культурный досуг в малых населенных пунктах – за это должны быть ответственны и мы сами, сельские жители. Программа «Дальневосточный гектар» дала нам возможность взять землю. И в наших силах сделать так, чтобы качество жизни на селе благодаря новому парку повысилось.По словам Ольги Поломошновой, зима – удобное время для проведения организационных собраний, в ходе которых получатели земли уточняют проект будущего парка, корректируют бизнес-план, делятся новостями о продвижении работ в своих зонах ответственности.«Зима в Бурятии морозная, снежная и до старта работ непосредственно на земле нужно немного подождать - рассказывает она. – Но мы стараемся использовать зимние месяцы по максимуму. Рядом с нашими землями проходят линии электропередач, поэтому прямо сейчас я решаю вопросы подключения. Электричество, свет и тепло для нашего проекта необходимы».Количество «дальневосточных гектаров» на кадастровой карте Бурятии продолжает увеличиваться. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, на конец января 2020 года в регионе более 1230 человек заключили договоры безвозмездного пользования. Среди видов использования земли наибольшей популярностью в Бурятии пользуются сельское хозяйство и индивидуальное жилищное строительство.Начиная с 1 февраля 2020 года земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» на территории Республики Бурятия и Забайкальского края станут доступны всем жителям Дальневосточного федерального округа. Таким образом, программа на этих территориях войдёт во второй этап своего развития. Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» стартовала в новых субъектах ДФО с 1 августа 2019 года. С 1 февраля 2020 года участки смогут оформить уже все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии по программе «Дальневосточный гектар» станет доступна всем россиянам, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.Фото: hcfe.ru