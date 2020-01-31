Реальный дефицит «бюджета» в вузах Бурятии - 300-400 мест

А ректор БГСХА почему-то оценивает нехватку бюджетных мест выше числа выпускников школ



Бурятии никто не выделит 9800 бюджетных мест в вузах. Об этом заявила первый заместитель министра образования Галина Фомицкая на слушаниях по обсуждению положений послания президента России Федеральному Собранию и законодательных инициатив по изменению Конституции России.



Причина проста – в этом году в Бурятии около 5 тыс выпускников. Традиционно часть из них уедут поступать в другие регионы страны, пояснила она.



«Кроме того, есть индикатор 57 бюджетных мест на 100 обучающихся. Исходя из него, нам не хватает до искомой цифры 300-400 мест. Именно об этом и должна идти речь», - заключила Галина Фомицкая. Замминистра также отметила, что цифры приема предварительно отрабатываются с профильными федеральными министерствами и предложила вузам активизировать работу в этом направлении.



Свою позицию она высказала в ответ на выступление ректора БГСХА, депутата Народного Хурала Галсана Дареева. Парламентарий отметил, что увеличилось количество цифр приема для вузов по линии министерства образования. Это БГУ и ВСГУТУ. А вот ведомственные вузы получили меньше мест: БГСХА – 700, что на 98 меньше, чем в прошлом году, ВСГИК – 200 или на 48 мест меньше.

«Потребность Бурятии 9800 мест, а утвержденные цифры приема 2800, то есть разница – 7 тысяч мест. Встает вопрос о подготовке кадров в сфере сельского хозяйства, культуры и искусства», - объяснил свое видение ситуации ректор БГСХА.



«Мы знаем, что этот вопрос прорабатывается, в течение года много раз направлялись письма в министерство образования России, но реальных подвижек нет. Все мы совместно должны добиваться увеличения контрольных цифр приема», - предложил Галсан Дареев.



Позицию Бурятии по этой проблеме вынесут на федеральный уровень по линии Общественной палаты и Общероссийского народного фронта. Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Бурятии и республиканское отделение Общероссийского народного фронта, сообщили в пресс-службе Народного Хурала Бурятии.



Фото: hural-buryatia.ru

