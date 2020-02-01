Затяжная реконструкция на МАПП «Кяхта» обернулась многомиллионными разборками

Федералы пытаются получить с бурятской компании «РациоТехнология» 249,8 млн рублей



Приграничный пункт в Кяхте уже давно обещали сделать более современным и удобным. Однако пункт пропуска, в реконструкцию которого государство «вбухало» сотни миллионов рублей, по-прежнему работает не в полную силу. В странной ситуации разбирался корреспондент «Номер один».



В середине января приграничный город Кяхту посетила государственная межведомственная комиссия. Она осмотрела одноименный пункт пропуска, в переустройство которого за последние почти десять лет государство вложило сотни миллионов рублей.



Как рассказали нашему изданию в Кяхтинском районе, представитель таможни, бывший членом комиссии, отказался подписывать акт, так как остался недоволен проведенной реконструкцией.



Но это не единственное январское событие вокруг пункта пропуска. Как удалось узнать «Номер один», сейчас федеральные структуры пытаются получить с бурятской компании «РациоТехнология» 249,8 млн рублей.



Компания в последние годы вела обновление многостороннего автомобильного пункта пропуска через госграницу «Кяхта». «РациоТехнология» работала в рамках госконтракта, подписанного в 2015 году между ней и ФГКУ «Росгранстрой». Итоговая сумма контракта - 309,79 млн рублей (первоначально 323,1 млн). Фактически федералы намерены получить назад львиную долю суммы. Они обратились в суд.



Долгоиграющая история



Работы по расширению МАПП (многостороннего автомобильного пункта пропуска) нужны Бурятии. В этом никто не сомневается. Не только из соображений достоинства (кяхтинский пункт считается самым «позорным» среди своих «собратьев»). Если он продолжит работать так, как в последние годы, то о каком-то взлете международного туризма тут говорить не приходится.



Однако реконструкция МАПП превратилась в долгоиграющую историю. Началась она еще в 2013 году. Затем несколько раз менялись подрядчики, сроки запуска новых полос переносились.



Напомним, пропускную способность МАПП хотели довести до тысячи автомобилей в сутки. Предполагалось пропускать до 350 грузовых автомобилей, 600 легковых, до 50 автобусов. Здесь же собирались строить автовокзал для пассажирского автотранспорта, дополнительные павильоны таможенного контроля, пограничной службы, посты санитарного, весового контроля и прочее.



Реконструкция объекта идет под аккомпанемент уголовных дел в отношении высоких погранруководителей о служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. В ноябре 2019 года наше издание в очередной раз отмечало, что реконструкция не завершена. И так проходит год за годом.



Что случилось в Кяхте на этот раз? «Номер один» обратился за комментарием к Бурятской таможне, пытаясь выяснить, действительно ли ее представитель в ходе работы комиссии отказался подписать документ. Там не смогли дать комментарий по поводу работы комиссии, порекомендовав обратиться в другое ведомство.



Судебные битвы



В связи с этим мы попросили высказать свой взгляд на происходящее Дмитрия Сугадаева, директора компании «РациоТехнология». Именно на нее подал в суд истец - ФГКУ «Росгранстрой», госзаказчик скандальной реконструкции.



Иск был подан за несколько дней до визита комиссии на МАПП «Кяхта». Требуемую сумму «Росгранстрой» назвал неустойкой за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.



- Мы с этим категорически несогласны, - сказал Дмитрий Сугадаев и отметил, что это вызвало в компании недоумение. Скорее всего, «РациоТехнология» будет подавать встречный иск к «Росгранстрою».



По словам директора компании, «ввод в эксплуатацию получен, заключение о соответствии законченного строительства требованиям и нормам - тоже, остальные вопросы к заказчику – когда они (построенные новые объекты МАПП. – Прим. ред.) будут открывать. Должна пройти межведомственная комиссия для включения в работу».



В Кяхте расширили существующий пункт пропуска, построили новый автовокзал, различные здания и сооружения для работы контролирующих органов, сделали асфальтовое покрытие, ограждение, сети теплоснабжения и т.д.



Контракт с «РациоТехнологией» подписан в сентябре 2015 года, и работы должны быть завершены 31 декабря того же года. Согласно первоначальному тексту контракта, государство должно оплатить компании 171 млн рублей в 2015 году, а остальное - в 2016 году.



Затем последовал ряд допсоглашений к контракту. Схема оплаты работы строителей то и дело «перекраивалась». Последние допсоглашения подписаны в 2018 году. Они «уронили» объем контракта до 309,79 млн и зафиксировали, что государство расплачивается с «РациоТехнологией» три года (в 2015, 2017 и 2018 гг.).



По информации, размещенной на официальном федеральном сайте госзакупок, исполнение контракта было закончено 31 декабря 2018 года.

- Новое руководство «Росгранстроя» насчитало нам неустойку за несколько лет на 249 млн. Считаю это неправильным, - говорит директор.



Улан-удэнский предприниматель имеет свой взгляд на события последних лет.



- Мы приступили к работе в 2015 году. Тогда было частичное финансирование. В декабре 2015 года закончили основные работы. А в дальнейшем отсутствовало финансирование со стороны федерального бюджета. В 2016-2017 годах, частично в 2018-м денег не получали. В середине 2018 года только были доведены лимиты и снова открылось финансирование. Случился временной разрыв, мы производили работы за свой счет, не имея финансирования из федерального бюджета. Поэтому настолько затянулась сдача – финансирования не было фактически три года, - говорит он.



Помимо этого, другой упрек, высказанный Дмитрием Сугадаевым в адрес федералов, – долгое затягивание с вводом построенного в эксплуатацию.



- В 2018 году проводились небольшие окончательные доработки, требуемые заказчиком. Например, озеленение... И окончательно все было сдано в 2018 году. В течение 2019 года мы уже ничего на объекте не производили, но, тем не менее, ввод в эксплуатацию был оформлен только осенью. Его исполняет заказчик, мы сами не можем. Я не могу сказать, почему ввод затянулся, - высказал свою точку зрения директор.



Он отметил, что в период 2016-2017 гг. компания тратила на объекте свои деньги. В ответ на то, что «Росгранстрой» пошел в суд, предприниматель раздумывает, не заявить ли в суд о своем финансовом недовольстве и не потребовать ли возмещения.



Таможню подозревают в саботаже



Тем временем в Кяхте подозревают таможню в том, что ведомство может быть заинтересовано, чтобы кяхтинский переход вздохнул полной грудью как можно позже. Не имея мнения Бурятской таможни, изложим обсуждаемые версии причин происходящего.



- Строительство закончилось, но теперь возникли нюансы по оборудованию. 17 января МВК была (Межведомственная комиссия таможенников, пограничников и др. контрольных ведомств. – Прим. ред.). Таможня не подписала акт, решение комиссии. Оказалось, не то срок службы «Янтарей» заканчивается в феврале 2020 года, не то гарантийный срок на них («Янтарь» – таможенная система радиационного контроля. – Прим. ред.). Таможня уперлась, не будем принимать такое оборудование. Теперь надо искать финансы и решать вопрос – пролонгировать срок или даже заменить оборудование, - рассуждают в Кяхте после отъезда комиссии.



Поговаривают, что подрядчик якобы еще и недопоставил оборудования на 2,5 млн рублей.



Первая МВК на МАПП «Кяхта» была в начале 2016 году, а теперь собралась и вторая. Есть опасения, что сейчас все застопорится надолго, до 2023 года. Ведь надо провести еще кучу бумажной работы – подписать всевозможные приказы, поставить имущество на учет в Росимуществе, заключить договоры на обслуживание и т.д.



Сегодня работа по урегулированию вопроса по «Янтарям» только началась. Срок поставили полгода.



Потом отправят все на подпись в таможню. Если там согласятся, то подпишут. Но как бы новых замечаний не было. Такое впечатление, что палки в колеса вставляют, ищут причину, чтоб не принять, и политика их – подольше не принимать объект. Раньше у них еще другие вопросы были, беспокоятся в районе.



За всем этим видят неспособность Бурятской таможни обеспечить реконструированный МАПП «Кяхта» сотрудниками. Они запрашивают, но им не дают людей - как хотите, так и работайте. Штат надо увеличивать в пределах 50-60 человек, передают друг другу люди.



Сейчас, например, есть всего по одному легковому направлению на въезд, по одному - на выезд. А будет три легковых на выезд и три - на въезд. Добавляется четыре легковых полосы. Грузовых будет три полосы на выезд и три полосы на въезд. Пропускная способность в разы вырастет.



Сотрудников надо поставить на каждую полосу. Существующий штат таможенников МАПП «Кяхта» просто невозможно «размазать» на весь реконструированный пропускной пункт.



А Бурятская таможня тем временем теряет ставки. В Дальневосточном таможенном управлении создают свой большой Центр электронного декларирования. У Бурятской таможни из-за этого забирается 15 единиц штата. В таможне в целом идет мощная перетряска.



К примеру, в конце 2019 года вышел приказ Федеральной таможенной службы России о присоединении Тывинской и Хакаской таможен к Красноярской. Со второго полугодия 2020 года таможенные посты в Тыве «Хангадайты», «Цаган-Толгой», «Шара-Сур» и др. переподчиняются Красноярской таможне. Им всем присвоят новые коды.



Сгущаются тучи и над Бурятской таможней. Есть реальная опасность ее ликвидации и присоединения к Читинской с центром в г. Чите. Если штатные таможенные единицы найдут, тогда все и начнет функционировать, рассуждают в Кяхтинском районе о перспективах новых направлений МАПП.



Петр Санжиев, «Номер один».