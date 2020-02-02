В Улан-Удэ закопали миллионы рублей, выделенных на экологию

Экологический кризис - следствие нецелевого использования средств, выделенных в «нулевые» годы



Во второй половине января в Улан-Удэ зафиксирован высочайший уровень экологической опасности для здоровья горожан и гостей столицы. В то же время, изучая ранее не обнародованные документы «освоения» бюджетных средств, можно сделать весьма печальный вывод. Сегодняшний экологический кризис является в том числе следствием нецелевого использования средств, выделенных на улучшение состояния воздушной атмосферы города в «нулевые» годы.



Деньги на теплосети



В распоряжение «Номер один» попали любопытные финансовые документы освоения федеральных денег на теплотрассах города. Они хоть и были подписаны более десяти лет назад, сегодня могут отчасти объяснить причину экологической катастрофы, происходящей в Улан-Удэ. Так, в августе 2009 года МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключил муниципальный контракт с ООО «Теплоэнергоспецмонтаж» по строительству объекта «Малоэтажная застройка с объектами соцкультбыта на Верхней Березовке г.Улан-Удэ. Наружные тепловые сети и ПНС».



Стоимость работ - 74,3 млн рублей. Из них федеральные ассигнования составили 58 млн рублей, республиканские деньги - 10,2 млн, городской бюджет выделил чуть более 6 млн рублей. Речь шла о федеральной инициативе по развитию инфраструктуры в регионах с целью ускорить жилищное строительство и улучшить экологическую ситуацию. Тогда ставилась задача протянуть инженерные сети к крупным источникам теплоснабжения, чтобы уменьшить если не общий объем выбросов от сжигания угля, то хотя бы перенести нагрузку на ТЭЦ, имеющие лучшую систему очистки и более высокие трубы.



По Верхней Березовке также планировали протянуть магистральные сети к крупному жилому поселку «Алтан-Газар» (он в это время строился), а также подключить к централизованному отоплению окружающий частный сектор. Который в основном «сидит» на угле. Однако гладко было на бумаге. Добавим, что деньги на сетевые проекты из федерального бюджета в 2008-2009 гг. выделялись не только на Верхнюю Березовку, но и на сотые кварталы, Левобережье и др.



«Зарыть» деньги в землю



Когда начали строить теплотрассу на Верхней Березовке, то выяснилось, что денег не хватает. На выделенные средства теплотрассу проложили примерно до «Алтан-Газара». И 7 декабря 2009 года, за три недели до завершения контракта, в срочном порядке сторонами было подписано дополнительное соглашение общей стоимостью более 5 млн рублей. Причем деньги по документам освоены, включены в итоговые отчеты, а сумма вложений выросла с 74 млн до 79 млн рублей. Но отчетные приложения к допсоглашению (где указывалось, на что потрачена дополнительная сумма) на 5 млн рублей так никем и не были подписаны. Как говорится, где деньги, Зин? Где объемы и подтверждения на эту сумму по потраченным из бюджета средствам?



Не исключено, что тогдашний руководитель МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Александр Оленцевич также задал себе эти вопросы и не стал подписываться под сомнительными документами. И вскоре ушел с должности. Добавим, для того чтобы понять, в какой атмосфере тогда «осваивались» федеральные деньги в Бурятии, вспомним сменщика Оленцевича - очередного руководителя МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Сергея Винокурова.



Последний вскоре после вступления в должность стал фигурантом уголовного дела по махинациям с сетями, правда, уже другими. Когда «Улан-Удэстройзаказчик» поручил ООО «Агролестрой» построить инженерные сети в 106 микрорайоне Улан-Удэ. Подрядчик обязательства не выполнил, однако Винокуров подписал все справки и платежные поручения, содержащие завышенные сведения об объеме работ на 14 млн рублей. Отделался, правда, руководитель МУ «Улан-Удэстройзаказчик» лишь штрафом. Но фирма, куда перегнали деньги, обанкротилась, взыскать ничего не удалось, «откатная» схема сработала, все при делах. Вот на каком фоне происходило строительство теплотрассы на Верхней Березовке.



Ненужная теплотрасса



В итоге теплосети в поселке в тот период не были сданы в связи с многочисленными замечаниями. И несколько лет после официального «завершения» теплотрасса болталась, что называется, между небом и землей. Лишь 19 января 2012 года комитет по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ решает внести теплотрассу стоимостью 79,3 млн рублей в реестр муниципального имущества. С целью передачи объекта в аренду ОАО «ТГК-14».



Добавим, что, по нашим сведениям, энергетики явно не горели желанием брать в аренду теплотрассу с низкой загрузкой. Дело в том, что поселок «Алтан-Газар», который должен был покупать немало гигакалорий, к этому времени ушел на банкротство, весьма смахивающее на искусственно созданное. Дома тогда еще не были построены и сданы, в них мало кто жил. Только потом дольщики, которых «кинули» строители, начали достраивать дома за свой счет. Соответственно, коммуникация тогда, скорее всего, была невыгодной для эксплуатации и обслуживания при невпечатляющих объемах покупки тепла. Однако для тогдашнего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева, как говорят, вопрос стоял в том, чтобы побыстрее сбросить с муниципалитета данную теплотрассу и все связанные с ней проблемы.



- На одном из совещаний в 2012 году он очень нервничал и даже повышал голос на представителей ТГК-14, которые тянули с приемкой объекта, придумывая разного рода отговорки, - говорит наш собеседник, свидетель тех событий в администрации. - Но в итоге энергетикам пришлось взять на себя эту сомнительную теплотрассу, куда ранее ввалили огромное количество денег. И после этого они еще вкладывали в нее свои средства, чтобы довести, что называется, до ума и обеспечить теплоснабжение «Алтан-Газара».



При таком «комплексном подходе» неудивительно, что развитие инфраструктуры поселка Верхняя Березовка застопорилось на стадии «освоения» почти 80 млн рублей, что по тем временам было весьма крупной суммой. Также непонятно, куда ушли и вышеупомянутые 5 млн рублей, выделенных на теплотрассу, и на которые не нашлось подтверждающих документов.



Думается, что если сегодня начать раскапывать эту «стройку века», то можно найти немало интересного для тех же правоохранительных органов. Ведь если кто-то и озолотился на строительстве теплотрассы, то вот горожане, увы, проиграли от таких решений. Поскольку население той же Верхней Березовки при невозможности технического и экономического присоединения к сетям (стоимость подключения одного дома колеблется в районе 1 млн рублей) просто поставило себе угольные котлы.



И зимой поселок, ранее считавшийся экологически чистым, вносит свой немалый вклад в общее загрязнение столицы Бурятии сажей и бензпиреном.



Дмитрий Родионов, «Номер один».