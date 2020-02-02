В группе риска

Недавно общественность всколыхнула информация об очередном популярном у подростков веществе под названием снюс. Он далеко не первый в ряду ядовитых для детского организма стимуляторов, таких как алкоголь, насвай, клей, никотин… Почему они притягивают подростков и чем опасны детские эксперименты с психоактивными веществами, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Проблема зависимости
- Игорь Валерьевич, разъясните, что привлекает детей в употреблении психоактивных веществ?
- Проблема злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) не нова. Сколько существует человечество, столько же существует и эта проблема. Эти вещества изменяют психическое состояние, могут быть легальными (алкоголь, сигареты, кофеин и другие) и нелегальными (наркотики). В психологии юридический вопрос об их легальности достаточно второстепенный, на первый план выходит проблема формирования зависимого поведения.
Давно мы говорили с вами о зависимостях, что это за явление и как формируется аддиктивное поведение. Давайте напомним его суть. Зависимость (аддикция) - это патологическое влечение к употреблению того или иного вещества или к тому или иному виду активности или отношений. Что значит патологическое? Человек не способен справиться с этим влечением, не может его контролировать. Поэтому зависимость управляет человеком, определяет его поведение. Это болезненное состояние, патология.
В основе любой зависимости лежит стремление к уходу от реальности, которое удовлетворяется через аддиктивный агент - психоактивное вещество, активность или отношение. Любой человек так или иначе зависит от своих психических состояний. Вопрос их регуляции достаточно острый. Представим, у меня плохое настроение, апатия. Мне это состояние не нравится, я хочу от него избавиться, но не получается. Здоровый, независимый человек обладает достаточно широким диапазоном средств совладать с этим состоянием. Как мы боремся с плохим настроением? По-разному. Я могу почитать книжку, попить чай, пообщаться с друзьями, лечь поспать, поплакаться другу. Чем больше у человека способов совладания с негативом, тем лучше он справляется со стрессовыми ситуациями.
Естественно, такие способы совладания со стрессом не даются человеку с рождения, они формируются, развиваются и приобретаются им по мере взросления, развития, социализации. Чем более взрослая и развитая личность, тем больше у нее средств совладания. Чем младше человек, тем меньше у него этих средств.
Две личности в зависимом человеке
Аддиктивный агент позволяет изменить психическое состояние на желаемое, не прибегая к множеству способов, которые не всегда могут помочь. Например, когда у меня плохое настроение, то я обычно смотрю фильмы или общаюсь с друзьями, но в этот раз мне так плохо, что эти способы не помогают. Для человека с первой стадией формирования зависимости аддиктивный агент помогает справиться с плохим состоянием в 100% случаев.
И этот способ становится приоритетным. Он отодвигает другие на второй план – зачем мне общаться с друзьями и смотреть фильмы, если у меня есть 100%-но действующий способ. Человек начинает прибегать к нему все чаще и чаще. Другие способы начинают отпадать за ненадобностью. Так незаметно, исподволь формируется любой вид зависимости.
- Физическая и психологическая зависимость формируется сразу или есть какие-то особенности?
- Когда дело касается психоактивных веществ, то здесь устраивается гонка между скоростью формирования физической зависимости от вещества и скоростью формирования психологической зависимости. Например, алкоголь нужно употреблять достаточно долго, чтобы сформировалась физическая зависимость. Поэтому алкоголики являются зависимыми в психологическом плане задолго до того, как им будет поставлен диагноз алкоголизм.
Так называемые тяжелые наркотики быстро формируют физическую зависимость, потому что это более агрессивные вещества. Насчет никотина медики спорят давно – есть ли такой вид зависимости. Существует мнение, что из-за того, что никотин очень быстро выводится из организма, физиологическая зависимость от него не формируется. Но психологическая – одна из наиболее тяжелых, избавиться от нее практически невозможно.
Нужно сказать, что зависимость - непростой механизм, в результате запуска аддиктивного процесса происходит изменение мотивационной структуры личности. Многие авторы описывают это как появление в человеке нового психологического образования - аддиктивной личности, конкурирующей.
- Человек с зависимостью страдает раздвоением личности?
- В каком-то смысле, да. Внутри одного человека оказываются две личности, две системы мотивов: одна - со здоровой системой мотивов, которая была до формирования зависимости, и другая - зависимая личность, развивающаяся в процессе аддиктивных реализаций. При этом в конкурентной борьбе аддиктивная личность подавляет здоровую.
На сегодняшний день считается, что нельзя полностью избавиться от второй, аддиктивной личности. Ее можно каким-то образом ослабить за счет укрепления здоровой личности, но она все равно будет существовать и влиять на человека. Именно поэтому такое количество рецидивов. Дело в том, что излечиться от физиологической зависимости можно, а вот от психологической избавиться практически невозможно. Ее можно лишь контролировать, купировать. Главное - признать себя зависимым.
Опасный старт аддикции
- Но вернемся к подросткам, почему они интересуются вредными веществами?
- Нужно сказать, что особенность подросткового возраста такова, что дети стремятся познать взрослый мир, различным образом экспериментируют. Например, пробуют алкоголь, и кто-то из подростков потом становится алкоголиком, а кто-то нет. Почему у одних запускается аддиктивный процесс, а у других нет? Это очень сложный вопрос, и на него нет однозначного ответа. Зависит ли это от личностных особенностей человека или от всей совокупности факторов, влияющих на него, - фундаментальная проблема.
Подростки постоянно экспериментируют, познают взрослый мир, поэтому находятся в группе риска по формированию зависимости, ведь у них еще крайне мало способов совладания со стрессами. Они еще не успели развиться, закрепиться, расшириться.
Поэтому старт формирования зависимости, как правило, прослеживается именно в подростковом возрасте. Ряд исследователей отмечают, что начало аддиктивного процесса и развитие самой зависимости может быть очень и очень отсрочено. То есть основа для формирования аддикции была заложена в подростковом возрасте, а сама зависимость развилась уже во взрослой жизни.
- Как это может быть?
- Например, подросток использовал то или иное вещество, активность или отношения. Произошла фиксация на нем - он получил необходимый эффект и понял, что это 100%-ный способ справиться со стрессом. Но по тем или иным причинам не стал его использовать, например, в силу убежденности в его неприемлемости. Аддикция не развилась.
Но когда-нибудь во взрослой жизни с ним происходит какая-то травматичная ситуация, которая вызывает очень сильное эмоциональное переживание. Он пробует один способ, другой - ничего не помогает. Тогда вспоминает о том, что в подростковом возрасте был 100%-ый способ, который ему помог. Он к нему возвращается, и начинается развитие аддиктивного процесса.
Как правило, старт психологической зависимости лежит именно в подростковом возрасте. При этом отмечается, чем позже старт, возраст употребления, например, алкоголя, тем сложнее и дольше формируется зависимость.
Лекции о вреде не работают
- Как обезопасить детей от зависимостей?
- В первую очередь нужно развивать у подростка разные эффективные способы совладающего поведения. Это различные виды активности, и чем их больше, тем лучше.
- Значит, правильно поступают родители, когда отдают ребенка в разные кружки и секции?
- Да, это разнообразие дает высокую вариативность способов совладания. В этом плане очень опасно сосредотачиваться на чем-то одном. Если этот единственный не сработает, других способов совладания уже не будет.
Теперь касательно социальных, внешних факторов, препятствующих употреблению. Каким образом мы пропагандируем здоровый образ жизни или говорим о вреде алкоголя и наркотиков? Когда я был аспирантом, у нас на кафедре проводилось исследование о влиянии лекций о здоровом образе жизни на отношение студентов к ЗОЖ. Обнаружилась достаточно четкая связь – чем больше было таких лекций, тем хуже отношение подростков к здоровому образу жизни.
Это вполне естественная подростковая реакция. У детей этого возраста есть одна особенность – негативизм, большая часть детей являются оппортунистами. С учетом этого и необходимо подходить к проблеме профилактики формирования зависимости. Мы должны понимать – используя прямые массированные пропагандистские методы в профилактике, можем не только не достичь необходимого результата, но и, вполне вероятно, получить вообще обратный эффект.
Важно, чтобы в тех видах деятельности, которые даются вместо зависимости, у подростка была возможность удовлетворять свои собственные потребности. Во-первых, нам нужно понять, что хочет подросток, и только через это можем научить его чему-то. А что хочет подросток? Общаться и развлекаться. Что приносит удовольствие, то его и интересует. Мы должны исходить из сущности того явления, которое профилактируем.
- Как поступить родителям, если подросток начал курить или выпил?
- Во-первых, не паниковать, это еще никогда не давало положительных эффектов. Нужно поговорить с ребенком, понять, какие потребности он удовлетворял, когда пробовал то или иное вещество. Одно дело, если это была реакция группирования: «все курили, и я курил». Ничего хорошего в этом нет, но в контексте аддиктивного процесса, скажем так, некритично. Гораздо более опасно, когда мотивация употребления связана с изменением психического состояния: «я нервничал, так себя успокаивал». Это во многом свидетельствует, что данный способ использовался как способ совладания, а в этом уже нет ничего хорошего.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?