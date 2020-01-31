В Бурятии в прошлом году на 10 проц снизилось число убийств

Раскрыты 93 проц убийств, почти все изнасилования и большинство насильственных действий сексуального характера

В Бурятии прошлом году совершено 164 убийства, что на 10,4% меньше, чем в 2018 году, их раскрываемость составила 93 %, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Кроме того, зарегистрировано 50 преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего. Произошел рост таких преступлений по сравнению с прошлым годом на 31,6 %, но все они без исключения были раскрыты. Раскрыто 34 из 35 зарегистрированных изнасилований, и 60 из 64 преступлений, связанных с совершением насильственных действий сексуального характера.В целом, показатели раскрываемости большинства тяжких и особо тяжких преступлений остаются на высоком уровне.Помимо этого, в 2019 году раскрыто и расследовано 70 преступлений прошлых лет, в том числе 33 - о тяжких и особо тяжких преступлениях, их число увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в половину. Из них 45 уголовных дел уже направлены в суд.В прошлом году в производстве следователей находилось 406 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Окончено производство по 185 уголовным делам. При этом наряду с задачами по расследованию таких преступлений следствие занимается профилактикой преступных посягательств на детей.Для примера приведены сведения. В ходе следствия по уголовному делу об изнасилованиях в одной из сельских специализированных школ выяснилось, что в учреждении на протяжении нескольких лет существовала целая система, построенная на физическом и психологическом унижении детей, их травле, устойчивой кастовости. Об этом знали учителя, воспитатели, другие работники школы, но мер не принимали. Не ограничиваясь лишь задачами по расследованию изнасилований, руководитель следственного отдела, которая приняла к своему производству это дело, не осталась в стороне от проблем детей, проявила решительность и принципиальность. Благодаря занятой ею позиции, вопросами соблюдения законных интересов несовершеннолетних воспитанников и выпускников указанной школы занялись должностные лица самого высокого уровня органов государственной власти республики, и вскоре в учебном заведении будет наведен порядок.Все эти данные обнародованы на заседании коллегии Следственного управления, где подведены итоги работы за прошедший год и определены задачи на текущее полугодие. В работе коллегии помимо руководства и сотрудников следственного управления приняли участия прокурор Бурятии Галина и заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков. В ходе заседания были проанализированы результаты работы подразделений аппарата следственного управления, а также районных (межрайонных) следственных отделов.В завершении коллегии были объявлены приказы о награждении сотрудников, которые отличились добросовестным трудом и выполнением задач особой сложности, а также три молодых девушки, недавно назначенные следователями, но доказавшие свою преданность закону и долгу, в торжественной обстановке в присутствии участников коллегии приняли присягу.Фото: buryatia.sledcom.ru