В Бурятии МВД опровергло предвзятость к представителю эвенков

Действия сотрудников полиции основаны на результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с ФСБ, заявили в ведомстве



В Бурятии подразделением собственной безопасности регионального МВД проведена проверка обращения жительницы города Северобайкальск с жалобой к омбудсмену республики на якобы неправомерные действия сотрудников отдела полиции «Северобайкальский» при изъятии омуля в декабре 2019 года.



Установлено, что действия сотрудников полиции основаны на результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции во взаимодействии с УФСБ России по Республике Бурятия, подтверждены результатами ихтиологических экспертиз и иных документов, собранных в рамках доследственной проверки. В настоящее время по этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб».



В результате служебной проверки вины в действиях сотрудников МО МВД России «Северобайкальский» по изъятию рыбы не установлено. Что касается процессуального оформления изъятия рыбы – проверка продолжается, сообщила пресс-служба республиканского МВД.







Председатель филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Северобайкальском районе, рассказала, что подверглась уголовному преследованию из-за отказа поддержать предложение о замене вылова омуля КМНС денежной компенсацией. Этому предшествовали обвинения в адрес эвенкийского населения о добыче и реализации браконьерской рыбы на различных совещаниях, «круглых столах». В ходе рабочей встречи с министром обсуждены доводы заявителя о процессуальных нарушениях при изъятии рыбы, длительном хранении рыбы на открытой территории отдела полиции, несоответствии мешков с рыбой, изъятой у Роговой, и предоставленных на экспертизу. Министр МВД, по итогам обсуждений, поручил провести служебную проверку по заявленным доводам. Обращение Галины Роговой остается на контроле омбудсмена, сообщили в его аппарате.



Отметим, оба пресс-релиза (и аппарата омбудсмена, и пресс-службы МВД) опубликованы сегодня с разницей всего в несколько часов.



Напомним, минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. По мнению экспертов, если бы он не был введен, то уже через три-пять лет омуль мог исчезнуть совсем. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы севера (КМНС). Возможность забора рыбы есть также у ученых в целях изучения, и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства. До пяти килограммов омуля разрешено ловить на удочку любителям зимней спортивной рыбалки.



Коренные малочисленные народы Севера имеют квоту на ежегодный вылов 55 тонн байкальскго эндемика. При этом, большая часть квоты идет не на собственные нужды, а на продажу. Эвенкийские общины на законных основаниях заключили договор с сетью продовольственных магазинов «Титан». Суть претензий к эвенкам сводится к тому, что они продают не омуль, а сами квоты (30 кг на человека) посторонним людям. Именно поэтому правоохранители и природоохранная прокуратура настаивают на замене квот денежной компенсацией. При этом не очень понятно, как быть с квотами «для науки» или с продажей омуля рыбоводными заводами после получения икры.



Фото: Росгвардия



В Бурятии подразделением собственной безопасности регионального МВД проведена проверка обращения жительницы города Северобайкальск с жалобой к омбудсмену республики на якобы неправомерные действия сотрудников отдела полиции «Северобайкальский» при изъятии омуля в декабре 2019 года.Установлено, что действия сотрудников полиции основаны на результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции во взаимодействии с УФСБ России по Республике Бурятия, подтверждены результатами ихтиологических экспертиз и иных документов, собранных в рамках доследственной проверки. В настоящее время по этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб».В результате служебной проверки вины в действиях сотрудников МО МВД России «Северобайкальский» по изъятию рыбы не установлено. Что касается процессуального оформления изъятия рыбы – проверка продолжается, сообщила пресс-служба республиканского МВД. Как информировал «Номер один» , министр МВД Бурятии Олег Кудинов поручил провести служебную проверку обращения Галины Роговой, председателя филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Северобайкальском районе, к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой. Она встретилась с министром внутренних дел республики после обращения Галины Роговой.Председатель филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Северобайкальском районе, рассказала, что подверглась уголовному преследованию из-за отказа поддержать предложение о замене вылова омуля КМНС денежной компенсацией. Этому предшествовали обвинения в адрес эвенкийского населения о добыче и реализации браконьерской рыбы на различных совещаниях, «круглых столах». В ходе рабочей встречи с министром обсуждены доводы заявителя о процессуальных нарушениях при изъятии рыбы, длительном хранении рыбы на открытой территории отдела полиции, несоответствии мешков с рыбой, изъятой у Роговой, и предоставленных на экспертизу. Министр МВД, по итогам обсуждений, поручил провести служебную проверку по заявленным доводам. Обращение Галины Роговой остается на контроле омбудсмена, сообщили в его аппарате.Отметим, оба пресс-релиза (и аппарата омбудсмена, и пресс-службы МВД) опубликованы сегодня с разницей всего в несколько часов.Напомним, минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. По мнению экспертов, если бы он не был введен, то уже через три-пять лет омуль мог исчезнуть совсем. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы севера (КМНС). Возможность забора рыбы есть также у ученых в целях изучения, и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства. До пяти килограммов омуля разрешено ловить на удочку любителям зимней спортивной рыбалки.Коренные малочисленные народы Севера имеют квоту на ежегодный вылов 55 тонн байкальскго эндемика. При этом, большая часть квоты идет не на собственные нужды, а на продажу. Эвенкийские общины на законных основаниях заключили договор с сетью продовольственных магазинов «Титан». Суть претензий к эвенкам сводится к тому, что они продают не омуль, а сами квоты (30 кг на человека) посторонним людям. Именно поэтому правоохранители и природоохранная прокуратура настаивают на замене квот денежной компенсацией. При этом не очень понятно, как быть с квотами «для науки» или с продажей омуля рыбоводными заводами после получения икры.Фото: Росгвардия