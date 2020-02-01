В Забайкалье выздоравливает гражданин КНР с выявленным коронавирусом

В тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медиков

В Забайкалье идет на поправку единственный гражданин КНР с выявленным коронавирусом, сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапа.«В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии «реконвалесценции» (выздоравливает)», - сказала Светлана Лапа.Все необходимые мероприятия проводятся в регионе в полном объеме. На российско-китайской границе также продолжаются все санитарно-карантинные мероприятия, а также мероприятия обсервации тех, кто находился за пределами России, имеет какие-то клинические проявления или длительное время передвигался по территории КНР. Статус этих граждан на сегодняшний день – здоровы. Здоровы и все лица, которые находились в отдаленных контактах с первым заболевшим.«Инфекция, с которой мы сегодня сталкиваемся, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож. И здесь у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт», - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора.В Забайкальском крае создан Ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. Пункты пропуска на границах с Китаем закрыты. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва - Пекин и Пекин – Москва) приостановлено.Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения. По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 11 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5%.После того как в пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с КНР на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут. С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая. Также российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скором времени документ представят Мишустину.Фото: 75.ru