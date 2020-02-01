01.02.2020
Китайцам советуют отменить регистрации браков 2 февраля

Китайцам советуют отменить регистрации браков 2 февраля

Это зеркальная дата, а цифры «два» и «ноль» звучат на китайском  похоже на слова «любовь» и «ты»

Министерство гражданской администрации КНР посоветовало отменить услуги по регистрации браков 2 февраля в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает Синьхуа.  В начале этого года в ответ на предыдущие обращения граждан многие регионы в Китае, в том числе Пекин и Шанхай, решили предложить услугу регистрации брака для влюбленных 2 февраля. Эта дата считается особенной и выпадает на воскресенье.

Второго февраля этого года - это зеркальная дата, при этом цифры «два» и «ноль» звучат на китайском языке немного похоже на слова «любовь» и «ты».



Министерство гражданской администрации КНР также посоветовало общественности отменить свадебные банкеты и упростить похоронные процессии в попытке уменьшить возможное распространение вируса, говорится в заявлении, выпущенном данным министерством.

Похоронным агентствам по всей стране приказано строго осуществлять меры по профилактике эпидемии и утилизировать останки инфицированных пациентов в строгом соответствии с существующими процедурами.

Местные управления гражданской администрации должны сотрудничать с центрами помощи для оказания своевременной помощи бродягам и попрошайкам, говорится в заявлении.

Фото: news.cn
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