Китайцам советуют отменить регистрации браков 2 февраля

Это зеркальная дата, а цифры «два» и «ноль» звучат на китайском похоже на слова «любовь» и «ты»

Министерство гражданской администрации КНР посоветовало отменить услуги по регистрации браков 2 февраля в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает Синьхуа. В начале этого года в ответ на предыдущие обращения граждан многие регионы в Китае, в том числе Пекин и Шанхай, решили предложить услугу регистрации брака для влюбленных 2 февраля. Эта дата считается особенной и выпадает на воскресенье.Второго февраля этого года - это зеркальная дата, при этом цифры «два» и «ноль» звучат на китайском языке немного похоже на слова «любовь» и «ты».Министерство гражданской администрации КНР также посоветовало общественности отменить свадебные банкеты и упростить похоронные процессии в попытке уменьшить возможное распространение вируса, говорится в заявлении, выпущенном данным министерством.Похоронным агентствам по всей стране приказано строго осуществлять меры по профилактике эпидемии и утилизировать останки инфицированных пациентов в строгом соответствии с существующими процедурами.Местные управления гражданской администрации должны сотрудничать с центрами помощи для оказания своевременной помощи бродягам и попрошайкам, говорится в заявлении.Фото: news.cn