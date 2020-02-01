В Бурятии прошло первое заседание штаба по обсуждению угрозы распространения коронавируса

В республике появились тест-системы для оперативного выявления смертельно опасного заболевания

Оперативный штаб был создан 31 января 2020 года для обеспечения оперативного реагирования на изменение эпидимиологической обстановки в Республике Бурятия и организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти, транспортных узлов, служб пограничного, санитарного контроля.В ходе заседания участники обсудили меры, принятые на федеральном и республиканском уровне для недопущения дестабилизации обстановки.- Ситуация на сегодняшний день складывается непростая, есть два случая заболевания коронавирусом в Российской Федерации. Поэтому наша задача принять меры и провести профилактику, чтобы предотвратить распространение вируса на территорию Бурятии. Сегодня ни один субъект не застрахован от этой ситуации. Поэтому самое главное, чтобы не произошло массовое распространение заболевания, - открыл совещание Петр Мордовской.По словам Елены Кузьминой, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня ограничено пересечение гражданами КНР монгольской границы Российской Федерации. Таким образом, в пунктах пропуска в городе Кяхта, в поселке Монды – организован заслон для распространения вируса. Правительством России уже подготовлен проект постановления о временном запрете на выдачу рабочих виз гражданам КНР.- Что касается воздушного транспортного сообщения. С сегодняшнего дня закрываются все авиационные частоты за исключением Аэрофолота, но и тут авиасообщение будет осуществляться только в четыре города Китая. Это Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг. Из этих городов самолеты будут прибывать только в аэропорт Шереметьево. Там уже организована вся работа по проведению санитарно-карантинного осмотра, для граждан, прилетающих этим рейсом. Что касается, рейсов из Китая в другие города, то здесь авиасообщенние прекращается, - доложила Елена Кузьмина.Также, она сообщила, что сегодня в Бурятию поступили тест-системы для выявления коронавирусной инфекции методом ПЦР. Если до сегодняшнего дня, лабораторная диагностика инфекции проводилась только в 10 точках, в основном это НИИ, которые занимались диагностикой в лабораторных условиях, то теперь оперативно выявлять инфекцию можно будет уже в республике.В первую очередь организовано дежурство врачами Кяхтинской ЦРБ на период прибытия поезда «Пекин - Москва» на станцию Наушки. В отношении пассажиров поезда также проводится усиленный двойной санитарно-карантинный контроль специалистами Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту.- Госпитализация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию предусмотрена в республиканскую инфекционную больницу. В соответствии с распоряжением Минздрава России организован ежедневный мониторинг больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. По состоянию на 1 февраля, заболевшие коронавирусной инфекцией в Республике Бурятия отсутствуют. Заболевших пневмонией - 63 пациента, в том числе 29 детей. Из 63 пациентов - 62 госпитализировано. В больницах обеспечена готовность по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, - отчиталась врио министра здравоохранения Наталья Бухольцева.По ее словам, в медицинских учреждениях и аптеках республики достаточное количество медицинских масок и средств индивидуальной защиты от вирусных инфекций. На данный момент аптеки и медицинские учреждения делают дополнительные закупы масок и респираторов.Кроме того, министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова рассказала, что колл-центр, созданный для поддержки жителей Бурятии, которые находятся в Китае, работает уже вторые сутки. По этой линии за вчерашний день поступило 19 звонков. Основные вопросы касаются возврата граждан России из Манчьжурии.- Кроме того, для удобства граждан России, которые находятся в Китае, создан дополнительный номер bair5424 в We Chat. Это мессенджер, который используется только в Китае. Также, можно обратиться за помощью мессенджеры What's App и Viber на номер телефона +7 991 369 07 15. Это сделано в связи с тем, что федеральный номер 8 800 301 1934 не всегда работает заграницей, - резюмировала Мария Бадмацыренова.Фото: пресс-служба правительства РБ, 75.ru