Бурятия прекратила прямое авиасообщение с пораженным вирусом Китаем

С 1 февраля прекращены полеты авиакомпании S7 из Улан-Удэ в Пекин



Единственный прямой рейс, который осуществлялся один раз в неделю по средам из Бурятии в столицу Китая, приостановлен на неопределенный срок. Речь идет о рейсе авиакомпании S7 из Улан-Удэ в Пекин. Это произошло в связи с ограничительными мерами, введенными российским оперативным штабом по предотвращению распространения китайского короновируса.



- Официальных бумаг мы еще не получили, но рейс 5 февраля Улан-Удэ -Пекин осуществляться не будет, - сообщил коммерческий директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев. - Ситуация постоянно меняется и пока до какого времени продлится период прекращения полетов в Китай сказать трудно.



Из российских авиакомпаний все регулярные рейсы в Китай пока будет выполнять только государственный "Аэрофлот" с прибытием в аэропорт Шереметьево и ряд китайских авиакомпаний. Однако студентам из Бурятии, обучающимся в Китае, пока можно добраться на учебу и обратно через Улан-Батор. Монголия пока не прекратила полеты в Китай в связи с эпидемией.



Фото: "Номер один".



