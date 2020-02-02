Бурятия в лидерах по «суммарному коэффициенту рождаемости»

По статистике, у жительницы республики в среднем двое детей







По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).



- Наиболее полным, универсальным индикатором качества жизни в регионе, качества социальной политики и состояния региональной медицины, является средняя ожидаемая продолжительность жизни. По данным за 2018 год, чемпионами России по средней ожидаемой продолжительности жизни являлись: Республика Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), Кабардино-Балкарская республика (76,28 лет), Карачаево-Черкесская республика (76,09), Санкт-Петербург (75,93 года), - прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.



Хуже всего по показателю средней продолжительности жизни в 2018 году обстояли дела в следующих регионах: Амурская область (69,11 года), Забайкальский край (68,99), Еврейская автономная область (68,6), Республика Тыва (66,47), Чукотский автономный округ (63,58 года).



Второй очень важный показатель для анализа демографической динамики, - это суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей, которые появляются у женщины в течение ее жизни. В лидерах по этому показателю - Республика Тыва (2,9 детей), Чеченская Республика (2,6), Республика Алтай (2,3), Ненецкий автономный округ (2,2), Республика Бурятия (2,04). Ниже всего число детей в среднем на одну женщину в следующих регионах: Воронежская область (1,3), Тамбовская (1,3), Смоленская (1,3), Республика Мордовия (1,2), Ленинградская область (1,1).



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«Российская газета» приводит данные Росстата, исходя из которых наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).- Наиболее полным, универсальным индикатором качества жизни в регионе, качества социальной политики и состояния региональной медицины, является средняя ожидаемая продолжительность жизни. По данным за 2018 год, чемпионами России по средней ожидаемой продолжительности жизни являлись: Республика Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), Кабардино-Балкарская республика (76,28 лет), Карачаево-Черкесская республика (76,09), Санкт-Петербург (75,93 года), - прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.Хуже всего по показателю средней продолжительности жизни в 2018 году обстояли дела в следующих регионах: Амурская область (69,11 года), Забайкальский край (68,99), Еврейская автономная область (68,6), Республика Тыва (66,47), Чукотский автономный округ (63,58 года).Второй очень важный показатель для анализа демографической динамики, - это суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей, которые появляются у женщины в течение ее жизни. В лидерах по этому показателю - Республика Тыва (2,9 детей), Чеченская Республика (2,6), Республика Алтай (2,3), Ненецкий автономный округ (2,2), Республика Бурятия (2,04). Ниже всего число детей в среднем на одну женщину в следующих регионах: Воронежская область (1,3), Тамбовская (1,3), Смоленская (1,3), Республика Мордовия (1,2), Ленинградская область (1,1).Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/