Студенты из Бурятии разработали корпус беспилотного летательного аппарата

Его вес на 20-25% меньше аналогов, и не уступает им по прочности и жесткости



Сотрудники, преподаватели кафедры «Сопротивление материалов» и студенты ВСГУТУ разработали и изготовили силовой полый корпус беспилотного летательного аппарата из слоистых композиционных материалов с отстегивающими крыльями.



Вес корпуса на 20-25% меньше аналогов при размахе крыла 3,2 м, а по прочности и жесткости не уступает или выше аналогов. Разработан новый метод расчета оптимальной конструкции многослойного корпуса беспилотного аппарата из композиционного материала (КМ) в зависимости от угла укладки волокон для каждого слоя, механических характеристик КМ, количества и толщины слоев.







Строго по полученным расчетам были изготовлены силовые элементы беспилотного аппарата. Разработаны и изготовлены новые узлы крепления, которые обеспечивают фиксацию к фюзеляжу одновременно двух консолей крыла, расположенных параллельно друг другу и срабатывают (отстегиваются) в случае удара при столкновении с объектами или от удара при падении. Данная конструкция должна обеспечить сохранность отдельных элементов (крыло, фюзеляж) для их многократного использования и удобство при транспортировке беспилотного аппарата.







Впервые разработана и апробирована на консольном крыле аппарата методика виртуальных ресурсных испытаний. Такие испытания позволят сэкономить ресурсы почти в два раза: время, бюджет, трудозатраты.





По результатам виртуальных и реальных ресурсных испытаний будут исследованы преимущества нового подхода в сравнении с «классическими» методами прогнозирования ресурса конструкций и сделаны выводы о перспективности подхода и необходимости его полноценного внедрения в производственный цикл предприятий.



Фото: Сотрудники, преподаватели кафедры «Сопротивление материалов» и студенты ВСГУТУ разработали и изготовили силовой полый корпус беспилотного летательного аппарата из слоистых композиционных материалов с отстегивающими крыльями.Вес корпуса на 20-25% меньше аналогов при размахе крыла 3,2 м, а по прочности и жесткости не уступает или выше аналогов. Разработан новый метод расчета оптимальной конструкции многослойного корпуса беспилотного аппарата из композиционного материала (КМ) в зависимости от угла укладки волокон для каждого слоя, механических характеристик КМ, количества и толщины слоев.Строго по полученным расчетам были изготовлены силовые элементы беспилотного аппарата. Разработаны и изготовлены новые узлы крепления, которые обеспечивают фиксацию к фюзеляжу одновременно двух консолей крыла, расположенных параллельно друг другу и срабатывают (отстегиваются) в случае удара при столкновении с объектами или от удара при падении. Данная конструкция должна обеспечить сохранность отдельных элементов (крыло, фюзеляж) для их многократного использования и удобство при транспортировке беспилотного аппарата.Впервые разработана и апробирована на консольном крыле аппарата методика виртуальных ресурсных испытаний. Такие испытания позволят сэкономить ресурсы почти в два раза: время, бюджет, трудозатраты.По результатам виртуальных и реальных ресурсных испытаний будут исследованы преимущества нового подхода в сравнении с «классическими» методами прогнозирования ресурса конструкций и сделаны выводы о перспективности подхода и необходимости его полноценного внедрения в производственный цикл предприятий.Фото: https://www.esstu.ru