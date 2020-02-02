02.02.2020
Глава Бурятии посетил жительниц Бурятии, переживших блокаду Ленинграда

Глава Бурятии посетил жительниц Бурятии, переживших блокаду Ленинграда

Алексей Цыденов вручил им юбилейные медали от имени Владимира Путина

Алексей Цыденов навестил Валентину Албитову и Алею Ворсову, которые провели свое детство в Блокадном Ленинграде. Глава Бурятии поздравил блокадниц с памятной датой – 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда – и вручил от имени Владимира Путина юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне».



Валентина Албитова встретила блокаду в возрасте 13 лет. Все дни блокады она с семьей жила в Ленинграде, испытала все тяжести и голод блокадной жизни. Вручив награду, Глава Бурятии попросил Валентину Петровну для жителей Бурятии, для детей, которым важно знать свою историю, рассказать о тех годах.

 - Первого июня 1941 года мне исполнилось 13 лет. В начале нас эвакуировали с первого по четвёртые классы. А потом вернули обратно через месяц, потому что там было уже бесполезно оставаться. Первой бомбежкой я была очень испугана. Первое, что упало на Ленинград, – это «зажигалки», такие маленькие самолетики. Эти «зажигалки» были сброшены в первые дни войны. Был такой треск, я так испугалась! Смерть ходила по пятам. Однажды я вышла из одной комнаты в другую, а когда вернулась, там лежал огромный кусок 4 килограммового снаряда. Это могла бы быть моя смерть. Мне просто везло. Это было очень трудное и тяжёлое время. Мы были маленькие, но мы не просили хлеба и не плакали. Потому что знали, что хлеба нет ни у кого. Слез тогда не было – привыкли, - делится Валентина Петровна.



После войны Валентина Албитова получила специальность библиотекаря. С будущим мужем, уроженцем Бурятии, познакомилась в Ленинграде, где он учился. Так, Валентина Петровна приехала в республику, устроилась библиотекарем в архиве Приборостроительного завода. Муж работал преподавателем в Республиканском техникуме механизации и учета. Прожили с супругом более 50 лет. В 2020 году Валентине Албитовой исполняется 90 лет.
 
После Глава Бурятии навестил Алею Ворсову, которая в годы блокады была совсем маленькой двухлетней девочкой. Отца в начале войны призвали в ряды Красной Армии, в 1943 году он скончался в госпитале.



- Когда началась война, было голодно, холодно. Папу забрали в армию. Мама осталась с пятью детьми. Жили в бомбоубежище, ни воды, ни еды. Детей стали эвакуировать, мама оставила старшего сына и меня. Сказала: «Пусть я умру, и она у моей груди останется». Мама пошла за хлебом – получать 125 грамм. Старший не дождался, нашел кусок мыла и съел его. Когда мама вернулась, он был уже невменяемый, умер у нее на руках, – вспоминает Алея Абдуловна.

В 1944 году Алея Ворсова с мамой, сестрами и братом были эвакуированы из Ленинграда в город Свирск. Здесь она познакомилась с будущим супругом. В 1963 году молодая семья приехала в Улан-Удэ. Трудовой стаж Алеи Абдуловны составляет более 40 лет. Из них 28 лет она проработала завхозом в детском саду «Чебурашка».

Глава Бурятии также наградил Алею Абдуловну юбилейной медалью «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» и пожелал блокаднице крепкого здоровья на долгие годы.

Фото Правительства РБ

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