02.02.2020
Жителям Бурятии предлагают вооружиться против волков

Жителям Бурятии предлагают вооружиться против волков

Мера предназначена для защиты домашнего скота и регулирования численности хищников

Бурприроднадзор предложил жителям Бурятии оформить охотничьи билеты для охраны и защиты личного и общественного скота от нападений волков и лисиц, а также возможности получения разрешений на добычу в целях регулирования хищников в течение года.

После получения охотничьего билета необходимо обратиться в центр разрешительно - лицензионной работы Управления Федеральной Службы войск национальной гвардии РФ по РБ для приобретения охотничьего оружия с последующим обращением в Бурприроднадзор для получения разрешения на добычу плотоядных хищников.

Фото https://pixabay.com

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