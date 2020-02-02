Жителям Бурятии предлагают вооружиться против волков

Бурприроднадзор предложил жителям Бурятии оформить охотничьи билеты для охраны и защиты личного и общественного скота от нападений волков и лисиц, а также возможности получения разрешений на добычу в целях регулирования хищников в течение года.
После получения охотничьего билета необходимо обратиться в центр разрешительно - лицензионной работы Управления Федеральной Службы войск национальной гвардии РФ по РБ для приобретения охотничьего оружия с последующим обращением в Бурприроднадзор для получения разрешения на добычу плотоядных хищников.
Фото https://pixabay.com
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