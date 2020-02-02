Власти Забайкалья готовятся к встрече поезда Пекин – Москва

Его пассажиры будут находиться под наблюдением специалистов и по ходу дальнейшего движения состава



Поезд, следующий по маршруту Пекин – Москва, в понедельник пересечёт российско-китайскую границу и проедет по территории Забайкалья, сообщили в правительстве края.



Власти региона совместно со всеми заинтересованными ведомствами готовятся к проведению специальных медико-профилактических мероприятий. Комплекс необходимых мер обсудили в воскресенье на заседании ситуационного центра.



Поезд Пекин – Москва, как ожидается, пересечет российско-китайскую границу в понедельник. Сведения об этническом составе пассажиров поезда и маршрутах их следования станут известны позже. При пересечении границы с пассажирами поезда будут проведены специальные медико-профилактические мероприятия. Они будут находиться под наблюдением специалистов и по ходу дальнейшего движения состава. Все граждане КНР, сходящие с поезда на станциях Забайкальского края, будут помещены на карантин, и в течение 14 дней они будут находиться под присмотром медицинских работников. Граждане России при необходимости также будут изолированы для постоянного медицинского наблюдения и оказания помощи.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что железнодорожное сообщение между Китаем и Россией приостановлено с 31 января из-за риска распространения коронавируса. Исключение составили только поезда Москва - Пекин и Пекин – Москва. Напомним, таким сообщением курсируют два состава – один через железнодорожный переход в Забайкальске, второй – через пограничную станцию Наушки в Бурятии. Оба проходят через Улан-Удэ.



Фото: 75.ru

