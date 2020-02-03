В Бурятии деревенский стоматолог работал без лицензии

Виновный отделался предупреждением



В селе Турунтаево прокуратура Бурятии обнаружила предпринимателя, который открыл кабинет стоматологических услуг. Однако в нарушение закона специальной лицензии на этот вид медицинской деятельности он не получил.



В отношении бизнесмена возбудили административное дело. Решением суда он привлечен к ответственности в виде предупреждения, сообщили в надзорном ведомстве.



Фото: «Номер один»