03.02.2020
В Бурятии деревенский стоматолог работал без лицензии

В Бурятии деревенский стоматолог работал без лицензии

Виновный отделался предупреждением

В селе Турунтаево прокуратура Бурятии обнаружила предпринимателя, который открыл кабинет стоматологических услуг. Однако в нарушение закона специальной лицензии на этот вид медицинской деятельности он не получил.

В отношении бизнесмена возбудили административное дело. Решением суда он привлечен к ответственности в виде предупреждения, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
лицензии нарушение
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