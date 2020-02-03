03.02.2020
В Улан-Удэ прокуратура судится со строителями

В Улан-Удэ прокуратура судится со строителями

Фирма превратила свой земельный участок в большую свалку

В Улан-Удэ на территории поселка Силикатный выявлена несанкционированная свалка отходов от заготовки и переработки древесины на общей площади 4,5 тыс. кв. м.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, свалка расположена на земле, принадлежащей строительной фирме.

«Вопреки Земельному кодексу РФ собственники не проводили мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, допустили захламление почвы», отметили в надзорном ведомстве.

Чтобы заставить фирму ликвидировать несанкционированную свалку, прокурор направил заявление в суд. Заочным решением суда иск надзорного ведомства удовлетворен. Решение еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
свалка
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