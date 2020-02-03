Россия приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с КНР

Поезд Пекин – Москва пересек сегодня государственную границу в Забайкальске без пассажиров



Россия сегодня с 00 часов 00 минут московского времени временно приостановила движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР «до особого указания», сообщила пресс-служба РЖД.



Эта мера предпринята в соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года для предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, уточнили в компании.



Временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР:



• поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования «Китайских железных дорог»;

• поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;

• беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

• Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.



Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет, подчеркнули в РЖД



Напомним, ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия.



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат, отметили в РЖД.



А сегодня поезд, следующий по маршруту Пекин – Москва, пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия, сообщили сегодня в краевом правительстве.

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Фото: visual.rzd.ru, ст. Забайкальск

