Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

В спортивном мире инцидент с участием боксера из Бурятии и обвинения в его адрес называют странными







Сотрудники правоохранительных органов изъяли у двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили 0,5 грамма чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Об этом



«Общий вес изъятого у Кушиташвили кокаина составил чуть более 0,5 грамма. Экспертиза показала, что это чистый кокаин, без примесей, который закупается в специализированных местах за границей, его стоимость выше средней на черном рынке», - также сказал источник.



Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. При обыске у него был обнаружен кокаин. По данным источника, Оганнисян проходит по делу как свидетель.



В отношении боксера возбуждено дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). «Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», - уточнил источник.



Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве, ночью 2 февраля в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Двукратный чемпион России по боксу, участник прошлогоднего чемпионата мира Георгий Кушиташвили ранее не был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.



«Мы уже ведем разбирательство по произошедшему. Это странная история, поскольку два-три дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Он никогда не пользовался [наркотиками], никогда не был замечен даже в пьянстве», - сказал Кремлев.



«Мы уже ведем разбирательство по произошедшему. Это странная история, поскольку два-три дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Он никогда не пользовался [наркотиками], никогда не был замечен даже в пьянстве», — приводит слова Кремлева ТАСС.



Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером. На чемпионате мира - 2019 в Екатеринбурге он дошел до 1/4 финала.



Светлана Доржиева, известный бизнесмен и дочь президента бурятской Федерации бокса Валерия Доржиева опубликовала в интернете следующий текст:



«Для того, чтобы не было спекуляций на эту тему, расскажу, что известно в настоящее время по поводу задержания нашего спортсмена Георгия Кушиташвили. 31 января он со своим знакомым был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хранении наркотиков и препровождён в ИВС г.Москвы. Это факт.



Далее следуют домыслы, перепечатываемые разными источниками, что якобы, во время задержания Гоша оказал сопротивление и сломал нос сотруднику Росгвардии. Ещё раз подчеркиваю, что это чьё-то предположение, к действительности не имеющее никакого отношения. Адвокат Георгия, присутствующий при допросе, сказал, что Гоша полностью отрицает свою вину и настаивает на том, что не прикасался к росгвардейцам и никого не бил.



Теперь мои личные размышления на этот счёт. Гоша был допущен до квалификационного турнира в Лондоне и должен был представлять другую страну, так как Россию на этом турнире представляет чемпион России прошлого года. Я ни на что не намекаю, но я знаю Гошу и он совсем не дурачок, чтобы не понимать ответственности за подобные «драки». И поэтому нужно искать, кому может быть выгодно выставить нашего боксера в таком свете. Совершенно очевидно, что всю его спортивную карьеру пустили под откос. Возможно, слишком мешался под ногами.



У меня огромная просьба к своим фэйсбучным друзьям поддержать нашего земляка и не выдавать кем-то желаемое за действительное. Георгий - спортсмен, а не преступник, давайте про это не забывать».



Фото: Инстаграм Сотрудники правоохранительных органов изъяли у двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили 0,5 грамма чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.«Общий вес изъятого у Кушиташвили кокаина составил чуть более 0,5 грамма. Экспертиза показала, что это чистый кокаин, без примесей, который закупается в специализированных местах за границей, его стоимость выше средней на черном рынке», - также сказал источник.Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. При обыске у него был обнаружен кокаин. По данным источника, Оганнисян проходит по делу как свидетель.В отношении боксера возбуждено дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). «Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», - уточнил источник.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве, ночью 2 февраля в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Двукратный чемпион России по боксу, участник прошлогоднего чемпионата мира Георгий Кушиташвили ранее не был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.«Мы уже ведем разбирательство по произошедшему. Это странная история, поскольку два-три дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Он никогда не пользовался [наркотиками], никогда не был замечен даже в пьянстве», - сказал Кремлев.«Мы уже ведем разбирательство по произошедшему. Это странная история, поскольку два-три дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Он никогда не пользовался [наркотиками], никогда не был замечен даже в пьянстве», — приводит слова Кремлева ТАСС.Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером. На чемпионате мира - 2019 в Екатеринбурге он дошел до 1/4 финала.Светлана Доржиева, известный бизнесмен и дочь президента бурятской Федерации бокса Валерия Доржиева опубликовала в интернете следующий текст:«Для того, чтобы не было спекуляций на эту тему, расскажу, что известно в настоящее время по поводу задержания нашего спортсмена Георгия Кушиташвили. 31 января он со своим знакомым был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хранении наркотиков и препровождён в ИВС г.Москвы. Это факт.Далее следуют домыслы, перепечатываемые разными источниками, что якобы, во время задержания Гоша оказал сопротивление и сломал нос сотруднику Росгвардии. Ещё раз подчеркиваю, что это чьё-то предположение, к действительности не имеющее никакого отношения. Адвокат Георгия, присутствующий при допросе, сказал, что Гоша полностью отрицает свою вину и настаивает на том, что не прикасался к росгвардейцам и никого не бил.Теперь мои личные размышления на этот счёт. Гоша был допущен до квалификационного турнира в Лондоне и должен был представлять другую страну, так как Россию на этом турнире представляет чемпион России прошлого года. Я ни на что не намекаю, но я знаю Гошу и он совсем не дурачок, чтобы не понимать ответственности за подобные «драки». И поэтому нужно искать, кому может быть выгодно выставить нашего боксера в таком свете. Совершенно очевидно, что всю его спортивную карьеру пустили под откос. Возможно, слишком мешался под ногами.У меня огромная просьба к своим фэйсбучным друзьям поддержать нашего земляка и не выдавать кем-то желаемое за действительное. Георгий - спортсмен, а не преступник, давайте про это не забывать».Фото: Инстаграм