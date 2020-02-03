Пьяные водители Бурятии за год пополнили бюджет на 54 млн рублей

Невыплаченные вовремя штрафы дорожают в два раза, предупреждают приставы



В прошлом году судебные приставы Бурятии взыскали с любителей пьяной езды свыше 54 млн рублей в доход государства, сообщили в республиканском управлении ФСПП.



По данным ведомственной статистики, на исполнении в структурных подразделениях управления находилось более 5, 6 тыс исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В результате деятельности судебных приставов фактическим исполнением удалось окончить 1809 исполнительных производств.



За неуплату назначенного штрафа в установленный срок 268 водителей-должников были повторно привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В службе судебных приставов рекомендуют во избежание санкции этой статьи, предусматривающей наказание в виде удвоения первоначального 30-тысячного штрафа, ареста на 15 суток и обязательных работ на 50 часов, выплачивать назначенные штрафы своевременно.



В настоящее время в рамках 428 производств производится удержание задолженности из заработной платы должников.



Для реализации принципа неотвратимости наказания к должникам, уклоняющимся от исполнения наказания,применены меры принудительного характера. Так, 1813 правонарушителей ограничены в праве выезда за границу, 828 должникам – запрещено совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, 157 должников подверглись аресту имущества.



Фото: «Номер один»

