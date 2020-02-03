Жизнь в Бурятии станет комфортнее

Республика продолжит реализацию программы развития общественных территорий





На благоустройство скверов, парков и набережных в Бурятии в 2020 году направят 283 млн. рублей. И них 277 млн. предоставит федеральный бюджет. Намечено провести работы на 77 общественных территориях и в 155 дворах.

В планы входит, в том числе, обустройство 50 дворов и двух общественных территорий в Улан-Удэ – сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и ул. Фрунзе (от проспекта Победы до ул. Борсоева).Из районов Бурятии больше всего работ будет проведено в Кабанском – в десяти местах. Например, обновится центральный парк отдыха в Большой Кударе, центральная площадь в Оймуре, зона отдыха в центре города Бабушкин, пешеходная зона по ул. Прибайкальская в поселке Каменск и др. Также Кабанский район обновит 25 дворов.Кяхтинский и Иволгинский районы облагородят объекты в Кяхте, Наушках, Хоронхое и Кудара-Сомоне.Учитывая, что в этом году страна отмечает 75-летие Великой Победы, в республике благоустроят 17 памятных мест. Напомним, что в минувшем году порядок навели в 18 местах, посвященных войне.Фото: «Номер один»