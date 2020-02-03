В Бурятии приток Байкала в четвертый раз сменил устье

Река Давше в Баргузинском заповеднике не хочет течь «куда велят»

Популярные строки эпохи послевоенной ирригации СССР о том, что «течет вода Кубань реки, куда велят большевики» (надпись на одной из плотин Большого Ставропольского канала), упрямо опровергает небольшой приток Байкала – река Давше в Баргузинском заповеднике. Минувшим летом она в четвертый раз за полвека сменила устье, сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и старейшего заповедника России.Все большие и малые реки байкальского Подлеморья, в основном берут начало с Баргузинского хребта. Оттуда они устремляются вниз, прорезают глубокие ущелья, виляют в широких долинах и, наконец, достигают берегов Байкала. И вот тут-то, при выходе, порой случаются неожиданности. В определенные моменты воды озера из-за штормов и повышенного уровня Байкала, начинают подпруживать текущие воды, и река вынужденно ищет выход, прорывая себе новое русло. Небольшая горная речка Давша (ласково, Давшинка) при впадении в Байкал, на памяти одного поколения четыре раза меняла свое направление. Последнее случилось в летне-осенний период прошлого года.Известно, что в 1968 году из-за высокого уровня Байкала и нагона воды с озера строптивая река резко повернула свое направление на север, и стала вытекать в Байкал недалеко от местного пирса. Подход катеров и лодок с Байкала из-за выносов реки стал невозможен, дно обмелело, и тогда причал перенесли севернее, где он и находится сегодня.В 1972 году, по рассказам ветеранов заповедника, Давшинка вдруг развернулась на 180 градусов и устремилась на юг. А в 1982-1985 годах люди зарегулировали устье непоседливой речки – прокопали ложбину перпендикулярно берегу, построили деревянные ряжи (стенки будущего русла), забили трубы, забетонировали. И пустили Давшинку по новому руслу – удобный подъезд для катеров и лодок в приустьевый залив! Прослужила эта конструкция, сопротивляясь ветрам и штормам, озера-моря 34 года.И вот в 2019 году непокорная речка выбралась из тисков на свободу, а байкальские волны замыли прежний выход песком и галькой так, что бетонные строения остались на берегу. А река же проложила себе путь снова в южном направлении.Устья больших и малых рек: Кудалды, Бирикан, Езовка, Давше, Большая, Сосновка и другие, тоже периодически меняют местоположение устья. Так, в 1958 году из-за высокого уровня Байкала, связанного с пуском Ангарской ГЭС, изменилось устье реки Сосновка. Она затопила все строения рыбаков на своем левом берегу.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru (Т.Ананина, Б.Холохоев, И.Куркина,Е.Тюлина)