Бурятия испугалась китайского коронавируса

От опасной инфекции отгораживаются, как могут





В Бурятии с начала года в ходе санитарно-карантинного осмотра проверили 1275 человек, в том числе 281 – из КНР. Больных коронавирусом не выявлено, но специалисты говорят, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней.

Эпидемия в КНР продолжается, заболели уже более 14 тысяч человек. У большинства болезнь протекает в легкой форме, лишь 15% болеют в тяжелой форме. Новый коронавирус – это респираторная инфекция. Симптомы коронавируса и простого гриппа практически одинаковы. При этом больной коронавирусом может не иметь повышенной температуры.Появление коронавируса совпало с эпидемией обычного гриппа. Минздрав Бурятии заверяет, что в Улан-Удэ нет проблем с масками, их можно купить. Сегодня с руководителям аптек из Улан-Удэ и сельских районов пройдет селекторное совещание по вопросу масок.Одно из отделение в республиканской инфекционной больнице превратят в отделение, где будут содержаться люди, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией. Госпитализировать больных и подозрительных будут только в инфекционнонную больницу. Все необходимые костюмы, респираторы для медиков имеются.До конца механизм передачи и действия вируса пока неизвестны. Медиков Бурятии постоянно инструктируют по обращению с больными. Проведено уже три семинара. Среди прочего, у больного человека спрашивают, не был ли он в последнее время за границами России.Сейчас между РФ и КНР остановлено движение поездов, авиарейсов осталось лишь четыре.Фото: «Номер один»