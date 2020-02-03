В Улан-Удэ хотят построить питомник для саженцев

Это усилит возможности для озеленения города





В столице Бурятии в ближайшее время может появится свой питомник для саженцев. Предполагается, что он расположится в пади реки Воровка. Примерная площадь – десять гектаров. Как заверяют в муниципальных структурах, место рассматривается со всех сторон. Как известно Воровка имеет обыкновение разливаться и подтапливать окрестности.

Будет ли питомник самоокупаемым, сказать сегодня никто не может. Но важна не только экономическая составляющая, но и социальная. В Улан-Удэ грязный воздух, а нормы озеленения не соблюдаются. На каждого улан-удэнца должно приходиться минимум 10 квадратных метров зелени, а сейчас нет и половины этой цифры.В 2020 году на общественных территориях столицы республики высадят 23 тысячи саженцев: 16 тысяч весной, остальное осенью. Проводится соответствующий конкурс.Фото: «Номер один»