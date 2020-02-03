В Иркутской области изъято из незаконного оборота 1,5 тонны омуля

Партия запрещенной к вылову рыбы стоимостью около 1 млн рублей направлялась с Ольхона в Иркутск для реализации

В Иркутской области инспекторы ГИБДД и Россельхознадзора выявили транспортировку крупной партии омуля. Из нелегального оборота изъято почти 1,5 тонны запрещенного к вылову и продаже байкальского эндемика, который незаконно перевозился в салоне микроавтобуса «Истана», сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской облатси и Бурятии.Водитель и пассажир «Истаны» не смогли объяснить происхождение рыбы. Предположительно груз направлялся из поселка Хужир Ольхонского района в Иркутск для последующей реализации. Микроавтобус остановили в районном центре Еланцы на 88-м километре Качугского тракта.Более 6 тыс хвостов находились в пластиковых контейнерах и полимерных мешках. Рыночная стоимость перевозимой рыбы – около 1 млн рублей. Однако, в соответствии с действующим законодательством, ущерб водным биологическим ресурсам составляет около 22 млн рублей.Водитель «микрика» привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции с наложением штрафа. В полиции возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».Фото: Россельзознадзор и ГУ МВД по Иркутской области