Улан-Удэ получит десять подержанных трамваев из Москвы

Вагоны находятся в удовлетворительном состоянии





В 2020 году Улан-Удэ бесплатно получит 10 трамваев 2007-2009 года выпуска (модель КТМ 619А) от правительства Москвы. Распоряжение об их передаче мэр Москвы Сергей Собянин подписал в декабре 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Для эксплуатации вагонов потребуется обучение персонала, формирование фонда запчастей, поскольку трамваев такой модели в Улан-Удэ еще не было.



