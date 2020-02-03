Улан-Удэ получит десять подержанных трамваев из Москвы

В 2020 году Улан-Удэ бесплатно получит 10 трамваев 2007-2009 года выпуска (модель КТМ 619А) от правительства Москвы. Распоряжение об их передаче мэр Москвы Сергей Собянин подписал в декабре 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
«Дополнительные трамвайные вагоны «Мосгортранса» помогут поддержать трамвайный парк Улан-Удэ. Все московские вагоны в удовлетворительном состоянии, пробег составляет около 500-600 тыс км, при норме списания 1 120 тыс км. Сейчас в МУП «Управление трамвая» эксплуатируются вагоны ещё 1986 года выпуска», рассказали в городской администрации.
Для эксплуатации вагонов потребуется обучение персонала, формирование фонда запчастей, поскольку трамваев такой модели в Улан-Удэ еще не было.
«В данное время «Мосгортранс» и Департамент имущества Москвы готовят документы на передачу вагонов городу Улан-Удэ. Ориентировочно поступление вагонов с учётом сроков транспортировки ожидается в июне 2020 года», уточнили в мэрии.
О том, что Улан-Удэ получит бэушные вагоны из Москвы, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил еще в мае 2018 года
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«Договорился с мэром Москвы Собяниным о том, что Москва в конце этого года или в начале следующего поможет нам трамваями. Не новыми, конечно, но получше чем те, которые у нас ходят. Б/у брать, мягко скажем, не комильфо, но лучшие времена и у нас будут», написал тогда Алексей Цыденов в «Фейсбуке».
Напомним, после вхождения Бурятии в состав ДФО Улан-Удэ получил полмиллиарда рублей субсидии на приобретение новых трамваев. На эти деньги город закупил 15 «Львят»
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Фото: мэрия Улан-Удэ
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