Экс-глава миндзрава Бурятии лично познакомился с коронавирусом

Валерий Кожевников посетил в Чите гражданина КНР, заболевшего коронавирусом

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников (экс-глава минздрава Бурятии) по поручению министерства здравоохранения РФ и лично его главы Михаила Мурашко проверил условия оказания медицинской помощи в краевой клинической инфекционной больнице.Чтобы убедиться, в каких условия пребывают пациенты в закрытых боксах, министр лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью, сообщает пресс-служба краевого правительства.«Пациент мне сказал, что сегодня у него претензий нет. Он доволен всеми условиями. Они соответствуют всем санитарным требованиям. В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля ещё есть. Я осмотрел больного, легкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе, установить в боксе увлажнитель воздуха», - отметил Валерий Кожевников.Жена и дочь заболевшего, которые находились в близком контакте с ним, также изолированы в специализированные боксы и находятся под наблюдение инфекционистов. Претензий женщина не высказала. Результаты их анализов пока не пришли из исследовательского центра Новосибирска. Как только они поступят в Роспотребнадзор, а затем в больницу, всю информацию доведут до сведения пациентов.Кожевников также проверил запас в учреждении лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также условия пребывания пациентов, особенно в изолированных боксах, в связи с поступившей жалобой от гражданина КНР, находящего на лечении от коронавируса.Коечный фонд медицинской организации рассчитан на 210 пациентов. В связи с подъемом сезонных вирусных заболеваний, больница заполнена, однако запас лекарственных средств и медицинских изделий достаточен.В министерстве здравоохранения региона создан штаб по проведению мероприятий повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидобстановкой по ОРВИ, гриппу, а также коронавирусу под руководством главы ведомства Валерия Кожевникова. В состав штаба вошли заместители министра здравоохранения, специалисты в области оказания медицинской помощи взрослому населению и детям, лекарственного обеспечения, контроля качества предоставления медицинских услуг, стратегического планирования и другие эксперты.В Забайкальском крае действует ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории.Фото: «Номер один» и 75.ru