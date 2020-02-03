Мишустин дал возможность депортировать иностранцев с коронавирусом

Он заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем



Ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает



«Чтобы не допустить распространения инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем», - сказал премьер, открывая оперативное совещание со своими заместителями.



Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайной. Он добавил, что недавно был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Эта инфекция также была добавлена в перечень особо опасных заболеваний. «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры. В том числе это изоляция и карантин», - пояснил Мишустин.



По его словам, в настоящий момент все органы власти координируют свои действия по борьбе с инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан Китая через российскую границу, больные, у которых выявлен вирус, изолированы, им оказывается вся необходимая помощь. Мишустин также напомнил, что было приостановлено движение на границе с Монголией и введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.



Мишустин также сообщил о решении направить в Китай гуманитарную помощь. «Принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией», - сказал он.



Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что подготовка документа об оказании гуманитарной помощи Китаю находится на завершающей стадии. Она добавила, что была запрошена информация о готовности сил и средств в регионах РФ на случай реагирования на чрезвычайную ситуацию. «В целом субъекты Российской Федерации готовы, в медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции, и соответствующее количество лекарственных препаратов, сформирован дополнительный коечный фонд, готовый к развертыванию при необходимости в соответствии с национальным планом», - доложила вице-премьер. Также приняты все меры для мобилизации специалистов и оборудования. Голикова заверила, что мониторинг будет продолжен.



Напомним, президент России Владимир Путин поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы Китая, чтобы вывезти граждан России. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.



Фото: premier.gov.ru Ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС «Чтобы не допустить распространения инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем», - сказал премьер, открывая оперативное совещание со своими заместителями.Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайной. Он добавил, что недавно был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Эта инфекция также была добавлена в перечень особо опасных заболеваний. «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры. В том числе это изоляция и карантин», - пояснил Мишустин.По его словам, в настоящий момент все органы власти координируют свои действия по борьбе с инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан Китая через российскую границу, больные, у которых выявлен вирус, изолированы, им оказывается вся необходимая помощь. Мишустин также напомнил, что было приостановлено движение на границе с Монголией и введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.Мишустин также сообщил о решении направить в Китай гуманитарную помощь. «Принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией», - сказал он.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что подготовка документа об оказании гуманитарной помощи Китаю находится на завершающей стадии. Она добавила, что была запрошена информация о готовности сил и средств в регионах РФ на случай реагирования на чрезвычайную ситуацию. «В целом субъекты Российской Федерации готовы, в медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции, и соответствующее количество лекарственных препаратов, сформирован дополнительный коечный фонд, готовый к развертыванию при необходимости в соответствии с национальным планом», - доложила вице-премьер. Также приняты все меры для мобилизации специалистов и оборудования. Голикова заверила, что мониторинг будет продолжен.Напомним, президент России Владимир Путин поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы Китая, чтобы вывезти граждан России. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.Фото: premier.gov.ru