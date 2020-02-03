Бурятию завалили «нехорошими» продуктами

Республика начала акцию «За честные продукты»





В Бурятии граждане смогут принять участие в общественном контроле качества питания. 5 февраля в Улан-Удэ на эту тему состоится семинар и «круглый стол». Рассмотрят контроль питания для бюджетных организаций. Приедет координатор федерального проекта «За честные продукты», представители некоторых сибирских регионов.

«Хотим пригласить жителей республики принять участие в общественном контроле. Мы познакомим с навыками такой работы», - рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.В Бурятии в 2019 году прошли несколько смотров качества продуктов. На них были предоставлены 42 образца 36 производителей (13 из республики и 23 из иных регионов), купленных в Улан-Удэ в рамках контрольной закупки в розничной сети. Изучали органолептические показатели, также проводились исследования в аккредитованных лабораториях Улан-Удэ и Иркутска.«Были выявлены факты фальсификации. Например, колбасных изделий, которые были несоответствующими требованиям, было представлено три образца. Колбаса «Докторская» (мясокомбинат «Даурский»), колбаса «Докторская» («Ангарский мясокомбинат») и «Экофуд». При исследовании по физико-химическим показателям из девяти образцов консервов «Говядина тушеная высший сорт» восемь образцов признаны несоответствующими ГОСТу», - привела примеры куратор «продуктового» проекта от Общественной палата республики Надежда Жарникова.Материалы по результатам исследованиям направлены в Роспотребнадзор Бурятии, а также предприятиям - производителям некачественной продукции.По словам Надежды Жарниковой, смотры качества показали, что забраковка по предприятиям Бурятии составила 15,3 процента, по предприятиям из других регионов - 52,2 процента.«Несовершенство правовых и организационных механизмов в отношении пищевой продукции позволяет на сегодняшний день недобросовестным участникам рынка поставлять некачественные продовольственные товары потребителям, в том числе по госзакупкам», - говорят в республиканской Общественной палате.Положение на рынке продуктов возмутительное. С годами не происходит какого-то радикального улучшения картины.«В 2017 году было исследовано 66 образцов от 44 предприятий. Образцы, несоответствующие качеству, среди консервов мясных составили 88 процентов, среди масложировой продукции 43 и колбасных изделий 47 процентов. При проведении смотров качества в текущем году процент несоответствия требования ГОСТа несколько снизился. По масложировой продукции на 20 процентов, по колбасным процентам – до 40, к сожалению, консервы мясные остались на прежнем уровне – 88 процентов», - отмечает Надежда Жарникова.Положительные результаты, конечно, есть. Когда исследовали масло сливочное крестьянское торговой марки «Федорыч», установили факт фальсификации – подмену молочного жира.«В настоящее время информация на потребительской упаковке приведена в соответствие с требованиями, и продукт маркируется, как спред растительно-жировой. Серьезные замечания также предъявлялись к маслу крестьянскому ООО «Сбытпромсервис» Челябинской области. В настоящее время это масло в Бурятию не поставляется», - сообщили в Общественной палате.Специалисты говорят о том, что в республику ввозят очень много продукции из других регионов. Стоит вопрос, как стимулировать местных производителей продуктов. Например, нарастить выпуск продуктов питания с добавками.Фото: «Номер один»