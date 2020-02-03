В Забайкалье расширяют меры профилактики гриппа и коронавируса

В Чите начали дезинфекцию общественного транспорта, в торговых центрах введен масочный режим



Меры по недопущению распространения заболеваемости гриппа и ОРВИ доведены сегодня до перевозчиков Забайкалья, которые занимаются регулярными перевозками на территории региона, сообщили в краевом правительстве.



В частности, начальник отдела организации дезинфекционной деятельности «Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» Бато Бадмацыренов рассказал о том, какие препараты стоит использовать для дезинфекции салонов автобусов, в каких пропорциях, а также о средствах индивидуальной защиты при обработке транспорта.



«Необходимо дезинфицировать полы, поручни, сиденья, стекла, панели - максимальное количество поверхностей внутри салона. Время, в течение которого нельзя смывать препарат, составляет около 60 минут. После уборки следует проветрить транспорт не менее 15 минут», - отметил Бато Бадмацыренов. Он посоветовал по возможности обрабатывать салоны автобусов после каждого рейса. Как отметил замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков, водителям рекомендовано пользоваться медицинскими масками в течение всего рейса.



Дезинфекция салонов троллейбусов в Чите уже началась. Аналогичные рекомендации получили и перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты города. Дезинфекционный режим усилили в торговых центрах и магазинах Читы для профилактики инфекционных заболеваний. Персонал торговых залов будут носить медицинские маски, в помещениях каждый час проводить влажную уборку, а торговые площади обработают специальными дезинфицирующим раствором.



«Прошу принять к сведению все рекомендации Роспотребнадзора. Наши предприятия должны быть максимально готовыми к работе в особом дезинфекционном режиме», - сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края – министр экономического развития Александр Бардалеев на расширенном совещании, прошедшем в понедельник в министерстве.



На встрече заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина рассказала владельцам магазинов и торговых центрах о мерах, которые помогут защитить персонал и покупателей. «Желательно приобрести рециркуляторы воздуха и соблюдать масочный режим, как можно чаще мыть руки - особенно это касается сотрудников торговых залов» - рассказала Дубина.



Заведующий ООО «Аптека №1» Читы Максим Орлов рассказал про оснащенность масками и противовирусными препаратами. «Цены на медицинские маски растут, как и ажиотаж, вызванный вирусом. Что касается противовирусных средств, то недостатка в них нет. Цены остаются на прежнем уровне и не изменятся», - подчеркнул он.



Социальные учреждения Забайкальского края усилили рацион проживающих витаминами и природными антибиотиками. В меню добавили отвар шиповника, лук и чеснок. Все проживающие в социальных учреждения получают сбалансированное пятиразовое питание. Третьи блюда дополнительно витаминизируются аскорбиновой кислотой. В питании используются свежие фрукты и овощи.



«В социальных учреждениях края есть необходимый минимальный запас противовирусных препаратов. Сотрудники и проживающие всех 55 учреждений социального обслуживания в октябре прошлого года прошли вакцинацию против гриппа. При необходимости заболевших госпитализируют в медицинские организации. В период роста заболеваемости мы дополнительно закупаем противовирусные препараты», - рассказала Инна Щеглова, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края.



Во всех социальных учреждениях Забайкалья установлены бактерицидные облучатели и рециркуляторы, есть запас медицинских масок. В каждом учреждении сформирован двухмесячный запас дезинфицирующих средств. В эпидемический период уборка помещений проходит по вирусному режиму, проветривание помещений - не реже двух раз в день, а также кварцевание.



Фото: 75.ru



