Георгий Кушиташвили арестован до 1 апреля

Спортсмен из Бурятии пропустит Олимпиаду, хотя в его виновность мало кто верит



В Москве суд в понедельник до 1 апреля заключил под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который, по данным следствия, при задержании с пакетиком кокаина ударил сотрудника Росгвардии, сообщает



«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», - огласил решение судья 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Заседание проходило при аншлаге.



«Я не употребляю и никогда не употреблял наркотики», - сказал боксер журналистам перед заседанием суда по избранию ему ареста по подозрению в употреблении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии.



Следствие вменяет боксеру тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает



Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян 2 февраля были задержаны правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии при досмотре. Кушиташвили - чемпион России в весовой категории до 81 кг, участник чемпионата мира-2019. Спортсмены были задержаны для проверки документов в районе Фрунзенской набережной. Как сообщил в воскресенье официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в ходе проверки один из задержанных ударил росгвардейца по лицу. В ходе личного досмотра у Кушиташвили обнаружили и изъяли 0,61 г кокаина



Оганнисян проходил по делу свидетелем. До заседания суда адвокат Кушиташвили Александр Дегтерёв, представляющий Адвокатскую палату Чеченской Республики, отрицал обвинения в адрес боксера, и уже после вердикта заявил, что это решение будет обжаловано.



Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отреагировал на решение суда. «Сейчас мы в федерации будем еще внимательнее наблюдать, брать более глубокие анализы. Хотя у нас и так жесткие условия в сборной. Например, даже не разрешаем пользоваться телефонами. Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он - мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер – Имам Хатаев. Георгий временно отстранен от сборной, пока идет следствие», - сказал он.



Кремлев добавил, что был шокирован известием о задержании Кушиташвили. «Этот человек ни разу не был замечен, врач его постоянно осматривает. Он никогда не был замечен ни в драке, ни в пьянстве. Я хочу сказать, если это будет доказано следствием, особенно если была поднята рука на сотрудника (Росгвардии), то должны быть санкции. Мы это осуждаем. Это очень неправильно, он должен ответить по закону. Мы за жесткие санкции, - подчеркнул функционер. - Это неприятный удар по боксерам. Не только по федерации, а по всему сообществу. Спортсмены должны быть примером».



«Если это все подтвердится, то мы его, конечно, бросать не будем, оплатим адвоката, но будем стоять на том, чтобы были максимальные меры, чтобы другим было неповадно. Повторюсь, мы ему будем помогать, но ответить он должен по закону, - заявил Кремлев. - Спортсмены – лидеры общественного мнения, а если он совершил такое, то наказание должно быть двойным. Честно, я сомневаюсь, что он мог напасть. Это чемпион России, член национальной команды, полутяжеловес. Если бы он нанес прямой удар, то были бы другие травмы. Это лично мое мнение».



Личный тренер Кушиташвили Сергей Смирнов надеется, что невиновность спортсмена все-таки будет доказана. «Ужас, жалко парня, его судьба может сломаться. Уверен, что он ни в чем не виновен. Когда его вели в наручниках, он мне сказал, что никого не бил, что никого не трогал. Адвокаты работают, хорошо, если его невиновность будет доказана. Ничего хорошего не будет от тюрьмы, она не помогает людям», - сказал специалист.



Генеральный менеджер сборных России Эдуард Кравцов рассчитывает на объективное расследование. «Исходя из того, что я прочитал в прессе, наверное, решение суда об аресте неожиданностью не стало. Какие комментарии тут еще можно дать? Следствие ведется, оно разберется. Думаю, оно будет нормальным и объективным. Федерация бокса России взяла это дело под контроль. Если есть реальное нарушение закона, то Георгий должен понести соответствующее наказание. Если вина не будет доказана, то следственные органы извинятся перед ним», - сказал он.



Фото: OK.ru/Федерация бокса Бурятии В Москве суд в понедельник до 1 апреля заключил под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который, по данным следствия, при задержании с пакетиком кокаина ударил сотрудника Росгвардии, сообщает РИА «Новости » «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», - огласил решение судья 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Заседание проходило при аншлаге.«Я не употребляю и никогда не употреблял наркотики», - сказал боксер журналистам перед заседанием суда по избранию ему ареста по подозрению в употреблении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии.Следствие вменяет боксеру тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает ТАСС . Кушиташвили вменяется часть 1 статьи 228 УК РФ и часть 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как заявил следователь, пострадавший сотрудник Росгвардии - водитель, получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением.Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян 2 февраля были задержаны правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии при досмотре. Кушиташвили - чемпион России в весовой категории до 81 кг, участник чемпионата мира-2019. Спортсмены были задержаны для проверки документов в районе Фрунзенской набережной. Как сообщил в воскресенье официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в ходе проверки один из задержанных ударил росгвардейца по лицу. В ходе личного досмотра у Кушиташвили обнаружили и изъяли 0,61 г кокаинаОганнисян проходил по делу свидетелем. До заседания суда адвокат Кушиташвили Александр Дегтерёв, представляющий Адвокатскую палату Чеченской Республики, отрицал обвинения в адрес боксера, и уже после вердикта заявил, что это решение будет обжаловано.Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отреагировал на решение суда. «Сейчас мы в федерации будем еще внимательнее наблюдать, брать более глубокие анализы. Хотя у нас и так жесткие условия в сборной. Например, даже не разрешаем пользоваться телефонами. Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он - мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер – Имам Хатаев. Георгий временно отстранен от сборной, пока идет следствие», - сказал он.Кремлев добавил, что был шокирован известием о задержании Кушиташвили. «Этот человек ни разу не был замечен, врач его постоянно осматривает. Он никогда не был замечен ни в драке, ни в пьянстве. Я хочу сказать, если это будет доказано следствием, особенно если была поднята рука на сотрудника (Росгвардии), то должны быть санкции. Мы это осуждаем. Это очень неправильно, он должен ответить по закону. Мы за жесткие санкции, - подчеркнул функционер. - Это неприятный удар по боксерам. Не только по федерации, а по всему сообществу. Спортсмены должны быть примером».«Если это все подтвердится, то мы его, конечно, бросать не будем, оплатим адвоката, но будем стоять на том, чтобы были максимальные меры, чтобы другим было неповадно. Повторюсь, мы ему будем помогать, но ответить он должен по закону, - заявил Кремлев. - Спортсмены – лидеры общественного мнения, а если он совершил такое, то наказание должно быть двойным. Честно, я сомневаюсь, что он мог напасть. Это чемпион России, член национальной команды, полутяжеловес. Если бы он нанес прямой удар, то были бы другие травмы. Это лично мое мнение».Личный тренер Кушиташвили Сергей Смирнов надеется, что невиновность спортсмена все-таки будет доказана. «Ужас, жалко парня, его судьба может сломаться. Уверен, что он ни в чем не виновен. Когда его вели в наручниках, он мне сказал, что никого не бил, что никого не трогал. Адвокаты работают, хорошо, если его невиновность будет доказана. Ничего хорошего не будет от тюрьмы, она не помогает людям», - сказал специалист.Генеральный менеджер сборных России Эдуард Кравцов рассчитывает на объективное расследование. «Исходя из того, что я прочитал в прессе, наверное, решение суда об аресте неожиданностью не стало. Какие комментарии тут еще можно дать? Следствие ведется, оно разберется. Думаю, оно будет нормальным и объективным. Федерация бокса России взяла это дело под контроль. Если есть реальное нарушение закона, то Георгий должен понести соответствующее наказание. Если вина не будет доказана, то следственные органы извинятся перед ним», - сказал он.Фото: OK.ru/Федерация бокса Бурятии