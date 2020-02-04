В Бурятии районная больница нарушала закон о закупках

Прокуратура Бурятии обнаружила нарушения в закупках, которые проводила Тарбагатайская центральная районная больница.
«В 2019 году больница заключила с единственным поставщиком 82 договора на общую сумму более 2,6 млн. рублей. В соответствии с законом годовой объем таких закупок не должен превышать двух миллионов рублей», пояснили в надзорном ведомстве.
Также при закупках лекарств в аукционной документации не указывалось международное непатентованное наименование лекарственного препарата.
По представлению прокурора два должностных лица ЦРБ привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, главврач и специалист по закупкам больницы привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Фото: «Номер один»
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