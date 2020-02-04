В Бурятии районная больница нарушала закон о закупках

Учреждение купило лекарства у единственного поставщика на 2,6 млн. рублей





Прокуратура Бурятии обнаружила нарушения в закупках, которые проводила Тарбагатайская центральная районная больница.

«В 2019 году больница заключила с единственным поставщиком 82 договора на общую сумму более 2,6 млн. рублей. В соответствии с законом годовой объем таких закупок не должен превышать двух миллионов рублей», пояснили в надзорном ведомстве.Также при закупках лекарств в аукционной документации не указывалось международное непатентованное наименование лекарственного препарата.По представлению прокурора два должностных лица ЦРБ привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, главврач и специалист по закупкам больницы привлечены к административной ответственности и оштрафованы.Фото: «Номер один»