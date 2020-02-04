Житель Бурятии несколько дней просидел без света по вине энергетиков

В прокуратуру Бурятии обратился житель села Цагатуй Джидинского района. Мужчина сообщил, что Джидинский РЭС в течение установленных законом двух дней не исполнил заявку гарантирующего поставщика на возобновление подачи электроэнергии в его доме.
Прокурор внес представление начальнику Джидинского сбытового участка территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт». По результатам его рассмотрения дом сельчанина подключили к электричеству.
За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами начальник сбытового участка привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Фото: «Номер один»
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