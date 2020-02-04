В Бурятию за год не вернулось свыше 116 млн рублей валюты за лес

Объем контрабанды пиломатериалов составил почти 6 тыс кубометров на 40 млн рублей



Бурятская таможня в прошлом году возбудила шесть уголовных дел по фактам невозвращения валютной выручки за лес, поставленный в Китай, общая сумма невозвращенной выручки превысила 116,4 млн рублей. Пять уголовных дел возбуждено за контрабанду 5,8 тыс кубометров пиломатериалов на 39,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.



В ней отметили, что остается высоким процент уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса. Всего за 2019 год Бурятская таможня возбудила 20 уголовных дел, 11 из которых связаны с нарушениями законодательства при экспорте леса.



Вместе с тем в 2019 году в регионе деятельности Бурятской таможни общий объем вывезенного за границу леса снизился на 33% по сравнению с прошлым годом. Также отмечается снижение количества предпринимателей, экспортирующих лес с 89 до 75.



Всего в 2019 году в Бурятской таможне задекларировано 1,32 млн кубометров лесоматериалов. Объем вывезенных необработанных лесоматериалов по сравнению с 2018 годом уменьшился 45%, обработанных лесоматериалов – на 32%. Круглого леса в 2019 году было экспортировано чуть более 67 тыс кубометров. Таможенные платежи при экспорте круглого леса составили 88,79 млн рублей, по сравнению с 2018 годом они уменьшились на 33 млн рублей.



По фактам несоблюдения законодательства, связанным с экспортом леса, Бурятская таможня за 2019 год возбудила 343 дела об административных правонарушениях, по которым назначено свыше 50 млн рублей штрафов. рублей. Самым распространенным правонарушением является оформление на экспорт грубобрусованного лесоматериала под видом обработанного. Тем самым, недобросовестные участники ВЭД пытаются уйти от уплаты вывозных таможенных пошлин, так как обработанная древесина не облагается таможенной пошлиной.



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