Уголь Тугнуя будут вывозить из Бурятии тяжеловесные составы

Поезда весом 7100 тонн позволят СУЭК увеличить объем погрузки в направлении Ванино до 2 млн тонн в год



РЖД и СУЭК в рамках пилотного проекта согласовали график отправления поездов весом 7100 тонн со станции Челутай в Бурятии до станции Ванино. Первый тяжеловесный состав, сформированный из инновационных полувагонов на путях необщего пользования Тугнуйского ПТУ, уже прибыл в Ванино. Сейчас Тугнуйский разрез планирует отправлять по два тяжеловесных поезда в сутки, сообщили в пресс-службе СУЭК.



Отправка маршрутов весом 7100 тонн на Ванино позволяет увеличить скорость доставки грузов, отказаться от перелома веса поезда по станции Волочаевка-2, а также снизить простои вагонов и разгрузить станцию Комсомольск-Сортировочный. И в целом увеличить резервы провозной способности на лимитирующем участке «Комсомольск-Ванино».



После проведения экспериментальных поездок СУЭК готова увеличить отправление до пяти тяжеловесных поездов в сутки в Восточном направлении. Запуск регулярного движения поездов весом 7100 позволит угольной компании увеличит объем погрузки в направлении Ванино до 2 млн тонн в год.



Увеличение предельного веса поезда до 7100 тонн на участке «Волочаевка-Комсомольск Сортировочный-Ванино» предусмотрено паспортом программы «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». Этот участок один из ключевых для перевозок грузов в адрес современного морского терминала «Дальтрансуголь». В текущем году пропускная способность участка Комсомольск-Ванино составляет 34 млн тонн, а после увеличения количества поездов массой 7100 тонн – вырастет до целевого уровня в 43,3 млн тонн.



Для запуска первого «тяжелого» состава на Восточном полигоне ОАО «РЖД» в конце 2019 года закупили 12 тепловозов 3ТЭ25К2М с электрической передачей переменно-постоянного тока и поосным регулированием силы тяги. Они будут задействованы в перевозках на маршруте Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино. По словам заместителя генерального директора РЖД-начальника дирекции тяги Олега Валинского, в 2020 году РЖД приобретет еще 40 тепловозов 3ТЭ25К2М и 121 новый электровоз с поосным регулированием силы тяги, а к 2025 году – компания полностью переведет парк локомотивов на Восточном полигоне на машины, способные работать с увеличенным пробегом и возить составы массой до 7100 тонн.



Фото: СУЭК

