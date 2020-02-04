Омбудсмен Бурятии обратилась к главе СКР по делу Кушиташвили

Она просит Александра Бастрыкина взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении спортсмена



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении спортсмена из Бурятии Георгия Кушиташвили.



Объективно, боксер Георгий Кушиташвили, добился высоких спортивных результатов, занимается боксом с десятилетнего возраста, находился на пике профессиональной карьеры.



Противоречивые сообщения по делу («боксер еженедельно сдавал биохимические анализы», «спортсмен не был замечен в нарушении спортивного режима», «росгвардеец поскользнулся и ударился носом о перила лестницы») вызывают у общества обоснованные подозрения в причастности земляка к инкриминируемым преступлениям, отмечают в аппарате омбудсмена







«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», - огласил решение судья 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Заседание проходило при аншлаге. «Я не употребляю и никогда не употреблял наркотики», - сказал боксер журналистам перед заседанием суда по избранию ему ареста по подозрению в употреблении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии. Следствие вменяет боксеру тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает ТАСС.



Кушиташвили вменяется часть 1 статьи 228 УК РФ и часть 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Как заявил следователь, пострадавший сотрудник Росгвардии - водитель, получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением. Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян 2 февраля были задержаны правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии при досмотре.



Кушиташвили - чемпион России в весовой категории до 81 кг, участник чемпионата мира-2019. Спортсмены были задержаны для проверки документов в районе Фрунзенской набережной. Как сообщил в воскресенье официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в ходе проверки один из задержанных ударил росгвардейца по лицу. В ходе личного досмотра у Кушиташвили обнаружили и изъяли 0,61 г кокаина.



Спортивная общественность считает, что в деле Кушиташвили «много странного». Сам он заявил в суде, что наркотиков не употребляет и никого не бил.



Фото: Инстаграм

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении спортсмена из Бурятии Георгия Кушиташвили.Объективно, боксер Георгий Кушиташвили, добился высоких спортивных результатов, занимается боксом с десятилетнего возраста, находился на пике профессиональной карьеры.Противоречивые сообщения по делу («боксер еженедельно сдавал биохимические анализы», «спортсмен не был замечен в нарушении спортивного режима», «росгвардеец поскользнулся и ударился носом о перила лестницы») вызывают у общества обоснованные подозрения в причастности земляка к инкриминируемым преступлениям, отмечают в аппарате омбудсмена Как информировал «Номер один» , в Москве суд в понедельник до 1 апреля заключил под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который, по данным следствия, при задержании с пакетиком кокаина ударил сотрудника Росгвардии, сообщало РИА «Новости».«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», - огласил решение судья 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Заседание проходило при аншлаге. «Я не употребляю и никогда не употреблял наркотики», - сказал боксер журналистам перед заседанием суда по избранию ему ареста по подозрению в употреблении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии. Следствие вменяет боксеру тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает ТАСС.Кушиташвили вменяется часть 1 статьи 228 УК РФ и часть 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы.Как заявил следователь, пострадавший сотрудник Росгвардии - водитель, получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением. Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян 2 февраля были задержаны правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии при досмотре.Кушиташвили - чемпион России в весовой категории до 81 кг, участник чемпионата мира-2019. Спортсмены были задержаны для проверки документов в районе Фрунзенской набережной. Как сообщил в воскресенье официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в ходе проверки один из задержанных ударил росгвардейца по лицу. В ходе личного досмотра у Кушиташвили обнаружили и изъяли 0,61 г кокаина.Спортивная общественность считает, что в деле Кушиташвили «много странного». Сам он заявил в суде, что наркотиков не употребляет и никого не бил.Фото: Инстаграм